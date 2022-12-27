 

Обстреливавшая Донецк американская гаубица М777 ВСУ уничтожена вместе с расчетом

27.12.2022, 14:45, Новости дня
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Российские военные за последние сутки уничтожили американскую артиллерийскую систему M777, обстреливавшую жилые кварталы Донецка, сообщило Министерство обороны.

Выявить позицию гаубицы удалось в ходе контрбатарейной борьбы в у поселка Нетайлово, после выявления противника ее ликвидировали вместе с расчетом, сообщило Минобороны в своем Telegram-канале.

Также была уничтожена другая M777 у населенного пункта Преображенка в Запорожской области. У поселка Невское (ЛНР) и города Северска (ДНР) уничтожена боевая машина РСЗО «Ураган», две боевые машины РСЗО «Град».

У поселков Красногоровка и Пречистовка (ДНР) уничтожены на огневых позициях две украинские САУ 2С1 «Гвоздика», у Купянска (Харьковская область), Великая Новоселка (ДНР) и Новогригоровка (Херсонская область) уничтожены четыре гаубицы «Мста-Б» и две гаубицы Д-20.

ПВО в последние сутки сбили три украинских беспилотника у населенных пунктов Ольгинка, Гусельское (ДНР) и Переможное (Запорожская область).

Перехвачены два снаряда «Урагана» возле поселка Костогрызово (Херсонская область), и три противолокационные ракеты HARM у Дебальцево (ДНР).

Всего с начала СВО уничтожены 352 самолета, 192 вертолета, 2734 беспилотника, 399 ЗРК, 7267 танков и других боевых бронированных машин, 947 машин РСЗО, 3729 орудий полевой артиллерии и минометов, и 7779 единиц специальной военной автомобильной техники.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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