Первый вице-премьер Белоусов: Новый год для российской экономики будет гораздо легче текущего
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Наступающий год для российской экономики будет гораздо легче, чем 2022 год, сообщил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.
По его словам, 2023 год, если ничего не произойдет, будет, естественно, гораздо легче, чем 2022-й. «Мы не видим там каких-то фатальных проблем», – передает РИА «Новости» слова Белоусова.
По 2022 году он отметил, что несмотря на сложности, удалось сохранить управляемость экономикой. «Вопрос был очень серьезный с управляемостью экономическими процессами, вопрос стоял очень серьезно», – сказал он, добавив, что самым сложным оказался период с марта по июнь.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко по прибытии на неформальный саммит СНГ в Санкт-Петербурге заявил, что 2023 год будет самым счастливым и удачным.
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