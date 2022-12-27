 

Первый вице-премьер Белоусов: Новый год для российской экономики будет гораздо легче текущего

27.12.2022, 14:45, Новости дня
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Наступающий год для российской экономики будет гораздо легче, чем 2022 год, сообщил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

По его словам, 2023 год, если ничего не произойдет, будет, естественно, гораздо легче, чем 2022-й. «Мы не видим там каких-то фатальных проблем», – передает РИА «Новости» слова Белоусова.

По 2022 году он отметил, что несмотря на сложности, удалось сохранить управляемость экономикой. «Вопрос был очень серьезный с управляемостью экономическими процессами, вопрос стоял очень серьезно», – сказал он, добавив, что самым сложным оказался период с марта по июнь.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко по прибытии на неформальный саммит СНГ в Санкт-Петербурге заявил, что 2023 год будет самым счастливым и удачным.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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