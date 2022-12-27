 

Петербург рискует столкнуться с очередным «снежным коллапсом» из-за обильного снегопада

27.12.2022, 14:20, Разное
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Санкт-Петербург накрыли осадки в виде обильного снегопада из-за теплого атмосферного фронта, пришедшего с запада. К вечеру город рискует столкнуться с пробками, ведь проблема по уборке снега так и не была решена властями.

После недолгой оттепели в город вновь пришла настоящая зима. По сообщению пресс-службы центра погоды «Фобос» в городе установилась минусовая температура, местами возможны метели и порывы ветра до 11 метров в секунду. Температурные качели и снегопад могут обернуться «снежным коллапсом» к вечеру, поскольку в Петербурге по-прежнему отсутствует необходимое количество снегоуборочной техники и специалистов ручного труда. По состоянию на 12:00 вторника, на улицы города было выведено 462 единицы спецтехники, еще 229 машин находится на дежурстве.

Ранее специалисты отмечали, что для осуществления должной снегоуборки необходимо использовать 2 тысячи единиц техники, что не под силу чиновникам Смольного во главе с губернатором Александром Бегловым. Осенью градоначальник отрапортовал о том, что Петербург полностью укомплектован и готов к любым снежным испытаниям. На деле же все оказалось иначе — горожане массово жалуются на неубранные сугробы, неочищенные улицы, тротуары и пешеходные дорожки. Кроме того, существенно ухудшилась статистика ДТП. Городские власти перекладывают ответственность на коммунальщиков, которые остро нуждаются в рабочих руках. По словам вице-губернатора Анатолия Повелия, набор дворников уже начался, но приступить к работе они смогут не раньше начала 2023 года.


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