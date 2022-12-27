Орландо Блум и Кэти Перри встретили Рождество в Японии — новые фото пары

Звезда “Пиратов Карибского моря” Орландо Блум и поп-дива Кэти Перри вместе уже более трех лет, и, очевидно, основные семейные праздники они отмечают вдвоем. Минувшее Рождество супруги праздновали в Токио, Япония — о зарубежной поездке Блум отчитался фотографиями в социальных сетях.

Токио. Хорошо повеселиться, всем любви, – написал актер.

В октябре в день своего 38-летия Кэти Перри вышла на связь с подписчиками и в очередной раз призналась мужу в любви. А недавно в прессе появилась информация, что они с Орландо собираются завести второго ребенка. У пары уже есть 2-летняя дочь по имени Дейзи.

Напомним, что третью годовщину отношений Кэти Перри и Орландо Блум отметили в феврале этого года, а сыграли тайную свадьбу прошлой весной. О романе суперзвезд стало известно в январе 2016-го на афтепати “Золотого глобуса”. Вскоре папарацци предоставили подтверждение их связи в виде фотографий с романтического отдыха на Гавайях.