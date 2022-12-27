 

Памела Андерсон снялась в праздничной рекламной кампании бренда Jacquemus

27.12.2022, 13:50, Разное
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Французский бренд Jacquemus показал праздничную рекламную кампанию, героиней которой стала модель и актриса Памела Андерсон, известная по сериалу “Спасатели Малибу”. Кадры появились в аккаунте марки в социальных сетях. Съемки проходили в Париже. В опубликованном видеоролике 55-летняя Памела спускается по лестнице с елкой наперевес. 

Рождество закончилось, — говорит она встретившемуся на пути Санта-Клаусу и дергает его за бороду.

Для фотосессии Андерсон примерила белое полупрозрачное платье с воротником халтер, высоким разрезом и перьями, розовое платье-макси с вырезами на бедрах, костюмы — черный с объемным пиджаком и вырезом на брюках и бежевый с мини-юбкой, а также платье и широкополую шляпу с бахромой.

Врываемся в 2023-й как Памела Андерсон.

Королева.

Икона.

Потрясающая леди, – восклицают интернет-пользователи.


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