Господи, помилуй: могила умершей от рака Людмилы Сенчиной утонула

Людмиле Сенчиной судьбой было отмеряно всего 67 лет. Последние полтора года жизни певица боролась с раком поджелудочной железы. Но о страшной болезни знали только самые близкие – несмотря на тяжелый недуг, певица продолжала работать. И лишь последние два недели она провела в коме, а 25 января 2018 года в 8:30 утра скончалась в одной из больниц Петербурга.

Похоронить себя на Смоленском кладбище певица завещала при жизни. И ее наказ был исполнен. Могила артистки – в двух шагах от могилы блаженной Ксении Петербургской.

Памятник на могиле звезды был установлен лишь в ноябре 2021-го, через три года после кончины Сенчиной. Версии столь долгого отсутствия выдвигались разные – от нехватки средств на него у родственников до якобы нежелания самой Сенчиной, высказанного незадолго до ее ухода. Потом был слух, что родные решили установить на месте захоронения надгробие в виде часовни. Но им было отказано, поскольку высокий памятник мог закрыть стоящую рядом часовню Ксении Блаженной.

В итоге здесь появился лаконичный памятник виде двух крыльев, на одном из которых выгравирован портрет певицы, а на другом — даты ее жизни. На обратной стороне монумента высечены слова хита “Любовь и Разлука», который принес Сенчиной популярность:

Две верных подруги –

Любовь и Разлука –

Проходят сквозь сердце мое…

Сегодня могила Людмилы Сенчиной – одна из самых посещаемых на Смоленском кладбище. Многие из тех, кто идет к часовне Ксении Петербургской, заходят поклониться и любимой певице, чьи песни “Лесной олень”, “Золушка”, и “День рождения”. Летом и зимой могила утопает в живых цветах.