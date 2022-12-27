 

Далай-лама заявил о наступлении «смутных времен»

27.12.2022, 13:20, Новости дня
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Духовный лидер тибетского буддизма Далай-лама сообщил о наступлении «смутных времен» и об актуальности в связи с этим «понимания взаимозависимой природы вещей», рассказала глава фонда «Сохраним Тибет», редактор официального русскоязычного сайта Далай-ламы Юлия Жиронкина.

Ранее Далай-лама XIV прибыл Бодхгкю (штат Бихар, Индия), где в храме Махабодхи обратился к собравшимся со словом.

По ее словам, его святейшество Далай-лама рассказал о наступлении «смутных времен». По его словам, хотя человечество проделало большой путь с точки зрения материального развития, «наши сердца все так же находятся в смятении из-за страстей и ненависти, и учение Будды о добросердечии и любви, о понимании взаимозависимой природы вещей сегодня актуально как никогда», передает РИА «Новости».

После Далай-лама помолился в этом особенном для буддистов месте. Храм Махабодхи построен там, где 2,6 тыс. лет назад основатель буддизма Будда Шакьямуни достиг полного пробуждения.

«87-летний духовный лидер закончил свое выступление воодушевляющими словами о непременном торжестве правды», – рассказала Жиронкина.

Раннее папа римский в рождественском послании и благословении Urbi et Orbi заявил, что в различных регионах острая нехватка мира, необходимо прекратить боевые действия в Украине и помочь людям в этой стране, заявил.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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