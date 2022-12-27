 

Берлускони: Возможно, существует «какой-то просвет» в урегулировании на Украине

27.12.2022, 13:20, Новости дня
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Мирное урегулирование кризиса в Украине совместимо с соблюдением интересов Киева, возможно существует некий просвет в этом вопросе, сообщил лидер партии «Вперед, Италия», бывший премьер-министр Сильвио Берлускони в интервью газете la Repubblica.

По его мнению, защита интересов Украины и работа над достижением мира не являются несовместимыми. Берлускони отметил, что каждый здравомыслящий человек должен следовать этими двумя путями, передает «Радио Sputnik».

Экс-премьер Италии убежден, что Вашингтон прекрасно это понимает. «Возможно, какой-то просвет существует. Давайте работать над этим», – сказал он.

Ранее Берлускони заявил, что президент Украины Владимир Зеленский мог бы сесть за стол переговоров, если бы Запад прекратил военную помощь Киеву.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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