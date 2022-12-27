Путину удалось поговорить с Пашиняном и Алиевым втроем
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Президент РФ Владимир Путин сообщил, что в понедельник на полях неформального саммита СНГ в Санкт-Петербурге состоялась трехсторонняя беседа с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и главой Азербайджана Ильхамом Алиевым.
«Мы с вами еще вчера начали [разговор], и удалось втроем поговорить», – сказал Путин на двусторонней встрече с Пашиняном сегодня, передает ТАСС.
В беседе с премьером глава государства предложил обсудить вопрос урегулирования ситуации на Южном Кавказе и отношения Баку и Еревана.
Напомним, встреча Путина и Пашинана проходит на полях неформального саммита СНГ в Санкт-Петербурге.
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