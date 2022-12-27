Скандалы: Дорогой параллельный импорт

Поставщики санкционной продукции завышают цены в разы

Организация параллельного импорта в РФ превратилась в высокоприбыльный бизнес. На фоне дефицита иностранных комплектующих российские предприятия вынуждены покупать их по любой цене. Участники рынка отмечают, что маржа поставщиков достигает 200 процентов. Заводы и IT-компании терпят убытки. Под угрозой исполнение бюджетов и госпрограмм. Схема реализуется под кураторством чиновников, отвечающих за экономическую стабильность.

Недавний визит в Китай заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева был представлен в СМИ как геополитический прорыв, который позволит сблизить позиции двух держав по поводу проведения спецоперации на Украине и ряду других вопросов. Но один из аспектов переговоров был упомянут лишь вскользь. И касался он неторопливости КНР в исполнении ранее данного России обещания о поддержании её экономики в условиях санкций.

Китай нас не спасёт

До начала спецоперации на Украине были созданы все предпосылки для ускоренного развития экономического сотрудничества РФ с Китаем. 4 февраля Владимир Путин провёл переговоры с Си Цзиньпином. Главным из принятых на них документов стало заявление «о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии», носившее геополитический характер. Однако не меньшее значение имели достигнутые договорённости сторон о наращивании торгового взаимодействия.

В официальном сообщении на сайте президента России говорилось: «Акцент в переговорах был сделан на двусторонней повестке и торгово-экономическом сотрудничестве. Председатель КНР заявил о намерении поднять объём товарооборота между странами до 250 миллиардов долларов».

Заявленная планка на две трети выше показателя 2021 года – 146,8 млрд долларов. Но, согласно опубликованной таможней КНР статистике, вплоть до июля общий ежемесячный объём товарооборота держался практически на прежнем уровне, не превышая пика декабря 2021 года в 16,4 млрд долларов. Попытки российских губернаторов договориться о расширении поставок на своём уровне терпели неудачу. По данным «Октагона», на фоне ковидных локдаунов им не выдавали визы для въезда в страну с целью проведения переговоров. Скачок произошёл только в августе – до 19,2 млрд долларов. И с тех пор этот показатель медленно снижается. По итогам ноября он опустился до 18,4 млрд долларов.

По итогам 11 месяцев объём товарооборота вырос лишь до 172,41 млрд долларов. По итогам года он составит всего около 200 млрд. Объём импорта из России в Китай остаётся практически на одном уровне с мая 2022 года – 10–11 млрд долларов. Ежемесячный экспорт из Китая в Россию достиг пика в декабре 2021 года – 8,136 млрд долларов. В апреле он рухнул до 3,801 млрд долларов и начиная с августа держится в диапазоне 7,4–7,7 млрд.

По ряду позиций объём поставок из КНР в Россию и вовсе упал. Например, продажи телефонов и смартфонов уменьшились примерно на 15 процентов, вычислительных машин и их блоков – на 15,5 процента. Статистика показывает уменьшение количества продаваемых в Россию легковых автомобилей (на 7 процентов) и частей моторных транспортных средств (на 2 процента). Последнее может быть отчасти объяснено запуском на территории РФ новых китайских автомобильных производств.

Открытых данных о том, были ли приняты в ходе разговора Дмитрия Медведева и Си Цзиньпина новые решения об активизации торговли, нет. Медведев в своём телеграм-канале лишь скупо упомянул, что этот вопрос обсуждался, не раскрыв подробности беседы: «Обсудили вопросы двустороннего взаимодействия нашего стратегического партнёрства с Китаем во всех сферах, включая, конечно, экономику, промышленную кооперацию». В уклончивой манере даёт комментарии и китайская сторона. Например, в интервью РИА «Новости» посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй заявил, что «в двусторонней торговле между Россией и Китаем сохраняется мощная тенденция к росту».

Тайными тропами

Неторопливость КНР в наращивании экспорта затруднила замещение попавших под санкции товаров китайскими аналогами. Это, в свою очередь, актуализировало вопрос об увеличении объёмов параллельного импорта в Россию. Поставки в РФ без разрешения правообладателя были узаконены в марте 2022 года и стартовали в мае. Часть полномочий по их организации была передана регионам. Согласно постановлению Правительства РФ, ввозимая продукция должна иметь лицензии и сертификаты качества, а также пройти таможенный контроль. Это гарантирует, что контрафакта среди неё не будет. Однако завоз товаров из стран-производителей оставался невозможным, поэтому поставщикам пришлось осваивать обходные пути .

Раньше подавляющий объём зарубежной продукции ввозился через Белоруссию. Сегодня её место занял Казахстан. Власти этой страны подходят к вопросу прагматически. Они не позволяют вернуть поставщикам при реэкспорте 13 процентов НДС, что делает поставки более дорогостоящими.

По итогам девяти месяцев текущего года товарооборот между РФ и Казахстаном вырос на 5 процентов – до 18,4 млрд долларов. Экспорт в Россию увеличился на более значимые 15,1 процента. При этом существенно изменилась структура экспорта: в ней значительно снизились поставки металла. Продажи в РФ телевизоров, мониторов и проекторов повысились в 312 раз, компьютеров – в 215 раз, телефонов – в 88 раз.

Существенную роль в списке перевалочных стран также заняли Киргизия и Турция. Если первая страна за девять месяцев увеличила товарооборот с Россией на 42 процента (до 2 млрд долларов), то вторая удвоила его до 47 млрд долларов. Реальный объём поставок через эти государства с учётом применения схем реэкспорта может превышать статистические данные.

Арабский фактор

Особую роль в организации параллельного импорта играют страны, ввозящие продукцию в Россию и находящиеся не в конце цепочки, а в её начале. Ключевой среди них стали Объединённые Арабские Эмираты.

ОАЭ давно облюбовала российская элита – бизнесмены, представители организованной преступности и высокопоставленные чиновники. Именно это государство стало прибежищем для активов многих попавших под западные санкции лиц. Об этом свидетельствует отчёт дубайского агентства недвижимости Betterhomes.

В нём говорится, что в Дубае на 164 процента увеличилось число покупателей недвижимости из России.

Источник «Октагона» поясняет, что именно здесь ответственные за осуществление параллельного импорта заместители губернаторов ведут переговоры об организации поставок. Санкционную продукцию закупают созданные под контролем россиян арабские фирмы. Они выдают производителям документы, свидетельствующие, что закупки производятся в пользу третьих стран. Затем продукция перевозится российскими транспортными авиакомпаниями в Киргизию или Турцию, после чего уже поступает в Россию. По требующим дополнительной проверки сведениям, такие заказы, в частности, могут получать ульяновская «Волга-Днепр» и екатеринбургский «Авиакон Цитотранс».

Перепродавцам – сверхприбыль, предприятиям – убытки

Статистические выкладки об объёме ввезённого в Россию параллельного импорта не публикуется. Оценивать его можно только по заявлениям компетентных лиц. Наиболее свежие данные представил СМИ на этой неделе руководитель Федеральной таможенной службы Владимир Булавин. По его словам, с начала действия новых правил в РФ было ввезено продукции на 20 млрд долларов. В основном это автомобили, станки, оборудование, технологические линии и товары лёгкой промышленности.

Этот объём не смог восстановить потери российской экономики от западных санкций. По данным Федеральной таможенной службы, за январь – сентябрь общий объём импорта в РФ составил 180 млрд долларов. Годом ранее за тот же период он достигал 213,5 млрд долларов.

Дефицит повышает цены на зарубежные поставки по многим позициям.

– Поставщики параллельного импорта не стесняются и закладывают маржу за свои услуги от 25 до 200 процентов. В результате катастрофически растут издержки многих импортозависимых предприятий. Значительная часть из них несёт убытки, которые уже вскоре могут вылиться в оптимизацию расходов на персонал или завершиться банкротством, – сообщил «Октагону» информированный источник.

Дорогой параллельный импорт истощает бюджеты

В наибольшей степени ощутили подорожание предприятия, зависящие от импорта машин, станков, оборудования и транспорта. В 2021 году на эти позиции приходилось около 49 процентов от общего объёма импорта, сейчас эта доля упала до 43 процентов. Несущие дополнительные затраты компании снижают платежи в бюджет по налогу на прибыль. В наибольшей степени почувствуют уменьшение таких поступлений промышленно развитые Свердловская область и Санкт-Петербург. В первом регионе в бюджете на 2023 год запланировано снижение налоговых платежей на 18,6 процента, во втором – на 17 процентов.

– С момента введения в нынешнем году США, Великобританией и ЕС санкций против России произошло падение поставок из них оборудования, станков и запасных частей до минимума. Причём в ряде случаев их ввоз правительства западных стран вообще не запрещали, но иностранные производители решили подстраховаться или засвидетельствовать им свою лояльность, прекратив сотрудничество с российскими партнёрами, – прокомментировал ситуацию промышленный эксперт Леонид Хазанов.

По его словам, в итоге целые отрасли, начиная от автомобилестроения и заканчивая химией и металлургией, столкнулись с нехваткой комплектующих. Как следствие, предприятиям пришлось заняться поиском альтернативных путей закупок всего необходимого, используя параллельный импорт.

– Однако их доставка кружными маршрутами и приобретение через дружественные России фирмы привели к резкому удорожанию компонентов. Дело доходит до того, что самые простые детали стоят в два-три раза дороже, чем в январе 2022 года. Тем самым снизилась рентабельность промышленных предприятий, и без того находящихся под беспрецедентным по жестокости санкционным давлением и испытывающих трудности с экспортом своей продукции. И пускай речь идёт о её уменьшении на 1–3 процента из-за высоких цен на запасные части, в денежном выражении цена вопроса – миллионы и десятки миллионов рублей, – рассказал Хазанов.

– В России существуют возможности для постепенной замены иностранных комплектующих изделий, станков и оборудования с помощью обратного инжиниринга и предоставляемых Фондом развития промышленности льготных займов. Производство российских аналогов иностранной продукции станет магистральным направлением развития промышленности нашей страны в ближайшие годы, – подчеркнул эксперт.

В числе попавших под удар оказались также IT-компании, зависимые от зарубежных поставок компьютерных комплектующих. После введения Евросоюзом девятого пакета санкций, предусматривающего запрет на поставки в РФ переносных компьютеров, компьютерных компонентов и печатных плат, их положение станет ещё более уязвимым. В результате пострадает исполнение государственных программ по цифровизации российской экономики. Но построившие сверхзатратные логистические схемы вице-губернаторы смогут оправдать это геополитическими рисками.

Константин Джултаев

Оригинал материала: “Октагон”