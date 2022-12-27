Львы могут влюбиться с первого взгляда: 3 знака зодиака, для которых звезды в 2023 заготовили большую любовь

2 января 2023 года планета Венера будет пребывать в знаке зодиака Водолей, а это означает, что мы станем более открытыми к общению, чуткими и эмпатичными. Марс в Близнецах будет находиться вплоть до 23 января следующего года, и именно из-за такого астрологического аспекта многих из нас потянет на романтические приключения.

Юпитер пробудет в знаке Овна до середине весны и подарит нам страсть и желание вступать в новые отношения. С начала 2023 года и вплоть до середины апреля у всех нас есть возможность наладить личную жизнь.

Однако представителям трех знаков зодиака повезет в амурных делах больше всего. Они могут наладить личную жизнь, встретив свою любовь. Вот о каких знаках зодиака идет речь.

Телец

В самом начале года Тельцы будут больше сосредоточены на вопросах карьеры и финансов. Однако впоследствии приоритетной станет романтическая сфера. Представители земной стихии неожиданно откроют для себя с новой стороны текущих партнеров. Вторые половинки окажут Тельцам максимум заботы, внимания, поддержки. Не исключено, что будет принято решение о заключении брака.

Одинокие представители знака имеют все шансы повстречать достойных партнеров. Судьба обязательно сведет со второй половинкой. Тельцам нужно учиться жить в моменте и уделять внимание партнерам, чтобы достичь гармонии и взаимопонимания в отношениях.

Рак

У многих представителей водной стихии есть мечта – оказаться в идеальных отношениях. В следующем году им представится такая возможность. Раки, которые находятся в паре, смогут наладить тесную эмоциональную связь с партнером. Первая половина года станет удачной для заключения браков.

Одинокие представители знака точно к концу следующего года будут удовлетворены своей личной жизнью. Наконец-то они будут в паре.

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Лев

У Львов в начале следующего года есть все возможности для улаживания старых конфликтов с партнерами. Пока Юпитер проходит через знак Овна, нужно окончательно расставить все точки над «i» в волнующих вопросах.

Благодаря этому удастся достичь взаимопонимания и укрепить отношения в целом. Февраль — самый удачный месяц для заключения браков. Особенно благоприятна в этом плане середина февраля.

Одинокие Львы в следующем году смогут влюбиться с первого взгляда. С головой они окунутся в новые отношения. Эти отношения получат свое удачное развитие только в том случае, если представители огненной стихии перестанут сомневаться в себе и что-то доказывать своим партнерам.