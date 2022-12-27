Forbes: состояние экс-президента Украины Порошенко сократилось до 730 миллионов долларов

По данным украинских СМИ, экс-президент Украины Петр Порошенко лишился статуса миллиардера.

Forbes.ua опубликовал список из 20 украинских бизнесменов. Порошенко является владельцем и оператором кондитерской фабрики Roshen. Он занимает 12-ю позицию.

“Петр Порошенко. Область: Пищевая промышленность. ROSHEN – компания. По состоянию на -ед. Февраль 2022: $1,6 млрд. По состоянию на -ед. Статья доступна на сайте.

По данным издания, состояния 20 самых богатых украинцев с февраля 2022 года уменьшились более чем на 20 млрд. долларов США.