 

Forbes: состояние экс-президента Украины Порошенко сократилось до 730 миллионов долларов

27.12.2022, 12:50, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

По данным украинских СМИ, экс-президент Украины Петр Порошенко лишился статуса миллиардера.

Forbes.ua опубликовал список из 20 украинских бизнесменов. Порошенко является владельцем и оператором кондитерской фабрики Roshen. Он занимает 12-ю позицию.

“Петр Порошенко. Область: Пищевая промышленность. ROSHEN – компания. По состоянию на -ед. Февраль 2022: $1,6 млрд. По состоянию на -ед. Статья доступна на сайте.

По данным издания, состояния 20 самых богатых украинцев с февраля 2022 года уменьшились более чем на 20 млрд. долларов США.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.08.22 / Евродепутат от Эстонии – мы выглядим слегка слабоумными, запрещая россиянам въезд по выданным нами же визам

24.05.21 / Использование отработанного тепла для обеспечения экологически устойчивого будущего

06.09.22 / Мнение: «Газета прав не имеет»

20.06.21 / Спасет не только сметана: 5 домашних способов, которые помогут при солнечных ожогах кожи

19.08.22 / В Госдуме предложили не пускать в Россию политэмигрантов в случае их высылки из Европы

05.03.21 / Джиджи Хадид впервые вышла на подиум после рождения дочери

15.12.22 / Новая Зеландия попытается впервые в мире законодательно сохранить некурящее поколение

29.04.21 / Филипп Киркоров, Михаил Галустян, Наталья Ионова, Светлана Лобода и другие на премьере фильма в Москве

01.12.22 / Употребление яиц благоприятно сказывается на функциях мозга

20.12.22 / Мнение: Чечня №2

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика