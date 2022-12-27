Алена Жигалова назвала 10 главных новостей мира шоу-бизнеса в 2022 году

Алена Жигалова в программе “Алена блин!” на YouTube раскрыла рейтинг главных новостей мира звезд 2022 года.

Филипп Киркоров выиграл все новостные рейтинги за 2022 год. Начался “скандальный путь” с интервью с Жигаловой, в Дубае. Журналистка говорит, что Киркоров тогда пояснил столько “перлов”, многие фразы стали музой для модельеров. Это сделало Киркорова популярным мемом.

Киркорова также критиковали за его поведение на концертах. Танцы на кресте привели к обвинениям в богохульстве. Многие концерты были отменены из-за этого скандала. Жигалова утверждает, что Киркоров не мог контролировать свои нервы, поэтому начал новые скандалы, в которых он оскорблял, бил и издевался над людьми. Эти случаи и стали причиной того, что Киркоров стал самым большим скандалом 2022 года.

Отметила Жигалова и другие скандалы, которые произошли в этом году. Много шума наделали трагические известия о смерти Пьера Нарцисса и Юрия Шатунова, после которых многие обсуждали и “смаковали” детали их жизни. Не обошлось и без покинувших Россию звезд – к примеру, Макса Барских и Аллы Пугачевой. Отдельно отметила Жигалова “Евровидение”, на котором РФ больше не будет представлена.

Среди важных скандальных персона журналистка назвала также Ксению Собчак, Анастасию Волочкову, Александра Ревву и Инну Тлиашинову. Все они тоже вошли в ее Топ-10.