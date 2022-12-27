Ким Кардашьян заявила, что защищает детей от информации о скандальном поведении Канье Уэста

Ким Кардашьян рассказала о «действительно чертовски тяжелом» совместном воспитании детей с Канье Уэстом. По словам бизнесвумен, у нее остались самые лучшие воспоминания о собственном отце, потому звезда старается оградить чад от плохих новостей, в том числе о публичных действиях бывшего мужа. Ее слова цитирует издание People.

Я определенно защищала его и продолжу защищать в глазах своих детей. В моем доме мои дети ничего не знают о том, что происходит во внешнем мире, – сказала Ким. – Я могу вести себя так, как будто ничего не случилось, и как только я отвезу их в школу, я смогу хорошенько поплакать.

За последнее время рэпер угодил сразу в несколько скандалов из-за своих спорных высказываний, в том числе, откровенно антисемитского характера. После этого с музыкантом порвали многие партнеры, включая спортивный бренд Adidas.

Ким Кардашьян и Канье Уэст поженились в 2014 году. У пары четверо детей: 9-летняя Норт, 7-летний Сейнт, 4-летняя Чикаго и 3-летний Псалм. В феврале 2021 года бизнесвумен и звезда реалити подала на развод с рэпером, сославшись на непримиримые разногласия.