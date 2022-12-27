 

Рэпер Diddy поделился семейным фото и показал новорожденную дочь

27.12.2022, 12:26, Разное
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По случаю минувшего католического Рождества 53-летний рэпер Diddy вслед за своими звездными коллегами тоже опубликовал семейную фотографию с праздника. На фото он позирует в окружении детей, — 31-летнего приемного сына Куинси, 24-летнего сына Кристиана, 16-летней дочери Чанс и 16-летних близнецов Джесси и Делайлы — а на руках держит новорожденную дочь по имени Лав. 28-летний сын Джастин от отношений музыканта с Мисой Хилтон на новый снимок не попал.

Счастливого Рождества от нашей семьи вашей, – написал он в посте.

Отметим, что это был первый раз, когда Diddy выложил фото малышки в сеть. Впрочем, в кадре он так и не показал ее лица.

О том, что рэпер стал отцом в восьмой раз, он сообщил в социальных сетях в начале декабря, однако сохранил в тайне имя матери ребенка. 

Среди знаменитых романов Diddy — отношения с поп-дивой Дженнифер Лопес. Они были вместе с 1999 по 2001 год до того, как Лопес впервые сошлась с Беном Аффлеком. Им удалось сохранить дружбу, и прошлом году рэпер делился в своем блоге редким совместным фото с певицей. 


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