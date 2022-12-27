 

Получившая “две полоски” после теста Барановская вышла в свет с новым мужчиной: Вот они

27.12.2022, 12:17, Разное
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Телеведущая после расставания с Андреем Аршавиным так и не обзавелась серьезными отношениями. Ей постоянно приписывают романы – например, с Григорием Лепсом. Но на деле ни о каком возлюбленном Юлия Барановская не рассказывает.

Несмотря на одиночество, звезда не перестает ухаживать за собой. К примеру, недавно теледива рассказала, как ухаживает за кожей глаз. Как оказалось, к выбору косметики она относится серьезно, а потому хорошенько ее проверяет перед рекомендацией поклонникам.

После теста очередного средства она опубликовала фотографию, на которой, благодаря кофте с вырезом в районе груди, получила две полоски, пересекающиеся между собой. Но внимание привлекает не только бюст Юлии Барановской, но и кожа – она идеальна!

Может быть, идеальная внешность пока не помогает экс-супруге Андрея Аршавина обрести семейное счастье. Зато на работе она выглядит безупречно. Наверное, поэтому предложения о сотрудничестве не заканчиваются. Звезда не только снимается на ТВ, но и появляется на мероприятиях с разными мужчинами-соведущими.

Недавно, к примеру, теледива вышла в свет с новым мужчиной – куратором встречи с молодежью. Звезда пообщалась с гостями о патриотизме и современных героях. И по ее мнению, это не выдуманные персонажи комиксов или кино.

“Вот они – настоящие герои, которые живут рядом с нами и защищают свою страну”, – отметила Юлия Барановская в своем блоге после встречи.


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