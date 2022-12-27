Украинский кризис укрепил стремление большинства стран к созданию многополярного мира

Украинский кризис укрепил почти глобальное мнение о том, что многополярность и многосторонний подход лучше подходят для нынешних реалий, пишет в статье для The National Interest американский учёный Роберт Рэбил. Он предполагает, что уже в ближайшие годы гегемония доллара пошатнётся, что нанесёт серьёзный удар по американской экономике и глобальному положению США, от которого Америка, возможно, не сможет оправиться.



AP

Украинский конфликт не только положил конец эпохе после холодной войны, но и разделил мир на три лагеря: один во главе с США и НАТО, другой во главе с Россией и Китаем, и третий — между этими двумя лагерями. В нём оказалось большинство стран, принявших в этом глобальном кризисе нейтралитет. Как считает профессор политологии Атлантического университета Флориды Роберт Рэбил, российская спецоперация лишь укрепила почти глобальное мнение о том, что многополярность и многосторонний подход лучше подходят для нынешних реалий.

Как отмечает автор в статье для The National Interest, «нейтральные» страны действуют как политические переменные, которые руководствуются своими интересами. Многие из них являются друзьями или союзниками Соединённых Штатов, но они не стали врагами или противниками РФ и Китая из-за украинского кризиса или их политических систем.

Они осознают тот факт, что во времена глобальной конкуренции за скудные ресурсы они не могут применять санкции или идти против России, крупнейшей страны мира с наибольшим количеством природных ресурсов, и Китая, государства со второй по величине экономикой и крупнейшего держателя валютных резервов в мире.

Но в равной степени они не могут портить отношения с Соединёнными Штатами, самой могущественной страной с пока крупнейшей экономикой. Их политика диктуется их национальными интересами, свободными от идеологической полярности холодной войны. Другими словами, она не совпадает и не обязательно будет совпадать с политикой Соединённых Штатов.

Примечательно, что многие из этих стран всегда были обеспокоены однополярным могуществом Америки с момента её одностороннего вторжения в Ирак в 2003 году. Кризис на Украине и его последствия для разделения мира в сочетании с практически всеобщим представлением о том, что американская мощь находится в упадке после её фиаско в Ираке и Афганистане — это всё лишь обострило решимость стран попытаться обуздать американскую глобальную мощь, поддерживая многополярность и многовекторность.

В этом отношении Китай лидирует, поддерживая такие международные организации, как ШОС — крупнейшую в мире региональную политическую, экономическую организацию и структуру безопасности и БРИКС в качестве противовеса экономической и политической мощи Запада.

Именно ШОС и БРИКС стремятся составить альтернативы Международному валютному фонду и Всемирному банку, в которых доминирует Запад, через такие институты, как Новый банк развития. Примечательно, что влияние этих организаций усиливается за счёт приёма в упомянутые организации новых стран. Например, Алжир, Египет, Турция, Саудовская Аравия, Аргентина и Иран либо подали официальные заявки, либо выразили готовность присоединиться к БРИКС.

Центральное место в этих событиях занимает попытка ослабить американский доллар как предпосылка ослаблению общей глобальной позиции Соединённых Штатов. По сути, доллар — это «уязвимое место», основа существования Соединённых Штатов. При изучении мировых экономических моделей и тенденций становится ясно, что многие страны, которые «ведут» или поддерживают Китай и Россию, пересматривают использование доллара в качестве главной мировой торговой валюты.

В июне 2022 года на 14-м саммите БРИКС эта международная группировка рассмотрела вопрос о разработке новой международной резервной валюты. В марте 2022 года Евразийский экономический союз достиг договорённости о необходимости создания новой международной валюты. РФ уже сделала китайский юань фактически своей резервной валютой. В августе Иран заявил, что начал использовать свою валюту, риал, и российские рубли, в торговле с Россией.

ОАЭ, ранее выпускавшие гособлигации в долларах США, начали выпускать облигации в дирхамах. В августе Египет объявил о планах выпустить облигации на сумму более $500 млн, номинированные в китайских юанях. Более того, Египет осуществляет двусторонние валютные свопы с Китаем. В апреле 2022 года Банк Израиля добавил в свои активы четыре новые валюты (канадские доллары, австралийские доллары, японскую иену и китайский юань). Ранее валютные резервы Израиля, превышающие $200 млрд, традиционно состояли из долларов, евро и британских фунтов.

Китай также разработал стратегию введения фьючерсов на сырую нефть в юанях и оплаты импортируемой нефти в собственной валюте, а не в долларах США. Китай и Саудовская Аравия вели активные переговоры о том, чтобы Эр-Рияд установил цену на часть своей нефти, продаваемой Пекину, в юанях. Это было основной целью недавнего визита Си Цзиньпина в Эр-Рияд.

«Украинский кризис обнажил нынешний мир, сотрясаемый турбулентностью и претерпевающий радикальные преобразования. И по сути, формирование новой эры ложится на Китай, арабские государства и многие другие страны», — пишет автор статьи.

Он отмечает, что если Саудовская Аравия начнёт торговать нефтью в юанях, доминирование доллара США на мировом рынке нефти покачнётся. Привлекательность использования американского доллара, которая заключается в силе американской геополитики, экономической мощи и жизнестойкости, уже теряет часть своего блеска. Государственный долг США превысил ошеломляющую сумму в $31 трлн, а мировое влияние Америки снижается. Не случайно некоторые из американских союзников или друзей уже давно рассматривают возможность использования или хранения своих резервов в альтернативных валютах.

Сегодня Вашингтон, заключает Рэбил, проводит свою внешнюю политику, можно сказать, в шорах, умышленно игнорируя признаки того, что его глобальная мощь медленно, но неуклонно падает. И украинский кризис, разразившийся после войн в Ираке и Афганистане, укрепил уже почти превалирующее на планете мнение о том, что многополярность и многосторонний подход лучше обслуживают мир.

Разделив его на три широких лагеря, украинский кризис, порождённый НАТО, побудил «нейтральный лагерь» сдвигаться ближе к Китаю и России. И если Вашингтон сделал поддержку Украины против российской спецоперации фундаментальным приоритетом внешней политики, многие нейтральные страны и Китай уже смотрят на мир другими глазами и без шор.

«Самое главное, возглавив лагерь «стремящихся к справедливости, невзирая на последствия», Вашингтон прокладывает путь к собственному упадку. В этом плане вполне вероятно, что юань станет альтернативой доллару США в многополярном мире в течение уже нескольких лет, а не десятилетий или столетий. Это нанесёт серьёзный удар по американской экономике и глобальному положению США, от которого Вашингтон, возможно, не сможет оправиться», — подводит итог автор материала.