 

Мнение: Ноша Медведева

27.12.2022, 12:08, Разное
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Запмпред Совбеза России, блогер-миллионик Дмитрий Медведев решил примерить на себя еще одну тяжкую ношу и стать провидцем, поупражнявшись «в футуристических гипотезах, соревнуясь в предложении самых неожиданных и даже абсурдных».

И выдал Медведев, что в 2023 году цены на нефть увеличатся до 150 долларов за баррель, а цены газа до 5000 долларов за 1 тыс. куб. м.

Что Великобритания вернется в Европейский союз и ЕС после этого распадется.

Польша и Венгрия захватят западные области бывшей Украины.

Германия, Польша, Прибалтика, Чехия, Словакия, Румыния, Киевская республика и пр. маргиналы создадут Четвертый рейх, который начнет войну с Францией.

В США начнется гражданская война, Калифорния и Техас станут самостоятельными государствами…

Произойдет крушение Бреттон-Вудской финансовой системы, включая крах МВФ и Всемирного банка. Отказ от евро и доллара в качестве мировых резервных валют. Возвращение золотого стандарта. Переход к активному использованию цифровых фиатных валют.


Отсюда

Почему-то вспомнился анекдот про Вовочку, который логично вычислил, что учительнице 26 лет:

– Когда я несу чушь, дома меня называют полудурком, а мне 13 лет…

И еще мне показалось странным, что Медведев в своем прогнозе ни слова не сказал про Россию. А мог бы написать , к примеру:

Японский остров Хоккайдо с населением в 5,5 млн. чел. провозгласит Хоккайдокскую народную республику и присоединится к России.

Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая тоже запросится в состав России, провозгласив Синьцзян-Уйгурскую народную республику.

Саамы Лапландии тоже захотят стать гражданами России. Как и жители Аляски. Как и население Павлодарский и Актюбинская областей Казахстана.

А еще Медведев мог написать, что в 2023 год России окончательно уйдет из Европы, и станет азиатской страной. И выиграет чемпионат Азии по футболу.

Впрочем, в п.9 своего прогноза Медведев напророчил «перенос всех крупнейших фондовых площадок и финансовой активности из США и Европы в Азию». Видимо, Медведев имел в виду перенос финансовой активности в Екатеринбург, Новосибирск, Владивосток?

Рис. отсюда

Источник: Ирек Муртазин


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