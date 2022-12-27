Почему венгры дерзят США?

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что кризис в Украине будет продолжаться, пока США поставляют оружие ВСУ. Это довольно смелое заявление для страны – члена НАТО, поскольку противоречит позиции Вашингтона. Почему Венгрия сохранила возможность вести независимую внешнюю политику и не стала антироссийской страной?

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