 

Почему венгры дерзят США?

27.12.2022, 11:59, Новости дня
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что кризис в Украине будет продолжаться, пока США поставляют оружие ВСУ. Это довольно смелое заявление для страны – члена НАТО, поскольку противоречит позиции Вашингтона. Почему Венгрия сохранила возможность вести независимую внешнюю политику и не стала антироссийской страной?

Теги: 

НАТО
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Украина
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Евросоюз
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Россия и США
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внешняя политика США
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спецоперация
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Россия и НАТО
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Россия и Украина
,
Венгрия
,
Виктор Орбан
,
Дмитрий Бавырин
,
ВСУ
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СВО

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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