Рабочий завтрак лидеров стран Содружества начался в Петербурге

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27.12.2022, 11:59, Новости дня
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Главы стран СНГ собрались на рабочем завтраке в Петербурге для обсуждения итогов 2022 года и планов по дальнейшему взаимодействию.

Лидеры стран СНГ, в числе которых президент РФ Владимир Путин, во вторник, во второй день традиционного предновогоднего саммита Содружества в Санкт-Петербурге, приезжают в Михайловский дворец. Они осматривают экспозицию Русского музея и проводят совместный неформальный завтрак, передает ТАСС.

Уточняется, что утром Путин «заехал» за Лукашенко на «Аурусе».

Неформальный саммит стран СНГ проходит в Петербурге 26–27 декабря.

Во встрече, которая проходит по инициативе российского лидера, принимают участие президенты Белоруссии Александр Лукашенко, Азербайджана Ильхам Алиев, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Таджикистана Эмомали Рахмон, Туркменистана Сердар Бердымухамедов, Киргизии Садыр Жапаров, Узбекистана Шавкат Мирзиеев и премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Путин сообщал, что между участниками СНГ возникают разногласия, но стороны готовы их решать.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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