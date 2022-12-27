 

МИД Украины: Посол в Болгарии имеет диплом специалиста по международным отношениям

27.12.2022, 11:59, Новости дня
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Новый посол Украины в Болгарии Олеся Илащук, которую в СМИ называют сексологом, имеет диплом специалиста по международным отношениям, заявили в МИД Украины.

В ведомстве заявили, что дипломат с отличием окончила факультета истории, политологии и международных отношений Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича по специальности «Регионоведение» кафедры международных отношений, передает РИА «Новости».

В украинском МИД добавили, что кандидатуру Илащук одобрило правительство Болгарии. При этом назначение на должность послов некадровых дипломатов практикуется во всем мире.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский назначил Илащук посолом в Болгарии. По данным издания «Украинская правда», она не имеет опыта «ни в дипломатии, ни на госдолжностях. До этого времени она позиционировалась как специалист по сексологии и драгоценным украшениям.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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