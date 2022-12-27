МИД Украины: Посол в Болгарии имеет диплом специалиста по международным отношениям
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Новый посол Украины в Болгарии Олеся Илащук, которую в СМИ называют сексологом, имеет диплом специалиста по международным отношениям, заявили в МИД Украины.
В ведомстве заявили, что дипломат с отличием окончила факультета истории, политологии и международных отношений Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича по специальности «Регионоведение» кафедры международных отношений, передает РИА «Новости».
В украинском МИД добавили, что кандидатуру Илащук одобрило правительство Болгарии. При этом назначение на должность послов некадровых дипломатов практикуется во всем мире.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский назначил Илащук посолом в Болгарии. По данным издания «Украинская правда», она не имеет опыта «ни в дипломатии, ни на госдолжностях. До этого времени она позиционировалась как специалист по сексологии и драгоценным украшениям.
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