 

Три часа без сознания: врачи диагностировали сотрясение мозга у серьезно травмированной Тотьмяниной

27.12.2022, 10:50, Разное
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Постоянные травмы разной степени тяжести — повседневная жизнь любого фигуриста. По пальцам можно пересчитать фигуристок с целыми пальцами без шрамов. Синяки на бедрах – тоже неотъемлемая часть разучивания новых прыжков. Сотрясения от неудачных падений — обычное явление.

Но Олимпийская чемпионка в парном катании в Турине (2006) Татьяна Тотьмянина этого не боится. В ноябре на съемках “Ледникового периода” она получила травму после падения и попала в больницу. Возможно, все дело в том, что каталась она с непрофессионалом – Иваном Колесниковым.

“Травму можно и с профессионалом получить, да и просто когда идешь по улице, – уверена Татьяна. – Если так рассуждать, то лучше дома сидеть у каминчика и чай пить или шампанское. Когда случаются травмы, мне говорят: “Зачем ты уже на следующий день встаешь и идешь на лед?” Но для меня это естественное состояние. Да, даже с болью иду и делаю свою работу. Потому что, если не пойду, потом буду жалеть. Это мой принцип”.

Лишь дважды в жизни серьезные травмы не позволили фигуристке выйти на лед. “Когда было сотрясение мозга, и я провела три часа без сознания, и когда я сломала ногу, – вспоминает она. – В этих случаях это было просто невозможно. Но если можно сделать укол и есть абсолютная поддержка партнера, то идешь и работаешь. Как говорится, кто на что учился. Травмы — часть нашего диплома”.

Часто ей приходится работать с перебинтованной ногой и на уколах. “Когда выходишь на лед, включается адреналин, совсем по-другому себя ощущаешь и в какой-то момент о боли даже забываешь. Слушайте, я что после родов, что после сотрясения мозга уже на десятые сутки была на льду. И после перелома ноги я через месяц уже вышла на лед. Когда выходила на костылях из машины, мне все говорили: “Ты сумасшедшая!” Каталась практически на одной ноге”, – заявила Татьяна Тотьмянина.


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