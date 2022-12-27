Жизни звезд под угрозой: в доме Рудковской и Плющенко завелась нечистая сила

Чемпион России, Европы, мира и Олимпийских игр по фигурному катанию Евгений Плющенко и музыкальный продюсер, телеведущая Яна Рудковская жены уже 13 лет. Сегодня счастливая пара воспитывает двоих наследников, а также обустраивает семейное гнездышко. Однако с особняком звезд не все в порядке.

Заслуженный мастер спорта России вместе с супругой помимо основного, хозяйского дома также поострили гостевой. Открытие дома приемов прошло в максимально торжественной и даже помпезной обстановке. Недвижимость украсили массой живых цветов.

Евгений Плющенко и Яна Рудковская украсили угощали дорогих гостей изысканными блюдами. Посетителей мероприятия обслуживали официанты в строгой форме. Однако званный ужин обернулся серьезными проблемами.

Как оказалось, в доме приемов завелась нечистая сила, из-за которой жизни приглашенных звезд оказались под угрозой. Об этом продюсер с мужем рассказали Лере Кудрявцевой в эфире шоу “Секрет на миллион” на НТВ.

Яна Рудковская подчеркнула, что источником “приключений” является “магическое зеркало”, которое висит в доме. По ее словам, кто в него смотрит, у того на следующий день что-то случается. Супруга Евгения Плющенко добавила, что зеркало может исполнить желание, но потом человеку становится плохо.

В доме приемов происходит и другая чертовщина. Как отметил фигурист, периодически там сам по себе включается и отключается свет, тухнут свечи, слышны посторонние звуки. Яна Рудковская и Евгений Плющенко даже пригласили священника, чтобы осветить особняк.