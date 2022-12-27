American Greatness – США близки к пределу, который приведёт к расколу страны

В истории США было множество культурных революций, но ни одна из них — до настоящего момента — не была нацелена исключительно на уничтожение основ государства, считает старший научный сотрудник Института Гувера при Стэнфордском университете, военный историк Виктор Дэвис Хэнсон. Как пишет он в статье для American Greatness, внутри великих наций много разрухи, но сегодня даже Америка уже приближается к своему пределу.



AP

Многие американцы уверены, что Соединённые Штаты уже достигли предела по количеству обрушившихся на них напастей, однако самое интересное будет впереди, считает заслуженный научный сотрудник Центра американского величия, старший научный сотрудник Института Гувера при Стэнфордском университете, военный историк, обозреватель и исследователь войн древности Виктор Дэвис Хэнсон. Как пишет он в статье для American Greatness, современное поколение продолжает потреблять то, что они унаследовали, и не создаёт ничего нового, обычаи и традиции общества стремительно разрушаются, и это приведёт к расколу страны.

Как отмечает автор материала, общий размер долга США достиг $31 трлн, бюджетный дефицит в размере $1,5 трлн стал новой нормой. Вооружённые силы предельно политизированы и остро нуждаются в новобранцах. ФБР коррумпировано, оно дискредитировало себя, и оно сотрудничает с компаниями Кремниевой долины, чтобы подавлять свободу слова и искажать результаты выборов. Американцы практикуют сегрегацию и расовую дискриминацию, и сегодня Каир кажется более безопасным местом, нежели метро поздним вечером или ночные улицы множества крупных американских городов.

«Скудный вклад нашего собственного поколения — это многомиллиардные, построенные лишь на четверть, изуродованные граффити, безликие высокоскоростные железные дороги. Мы предпочитаем закрывать атомные станции, а не строить новые. Наши солнечные батареи подвержены возгоранию в той же мере, в какой они способны хранить электроэнергию. А на улицах наших городов воняет фекалиями. Всё это является свидетельством нашей некомпетентности, высокомерия и невежества. Мы боимся мыслей о бездомности, поэтому мы отдаём бездомным центры наших городов и стараемся не думать о том, что за этим может последовать», — пишет автор статьи.

Он отмечает, что американские великие университеты, от Беркли до Стэнфорда, от Калифорнийского университета до университета Южной Калифорнии, которые прежде были самыми уважаемыми в мире, теперь обременены комиссарами, многие их факультеты превращаются в оружие, а их студенты никогда прежде не были так искренне уверены в своих способностях, имея на это так мало оснований.

В результате возвращение к учебным планам и стандартам выставления оценок 30-летней давности обернётся массовыми провалами на экзаменах, а массовые провалы на тестах свидетельствуют о недостатках самих тестов, а не тестируемых. За этим последует разрушение системы меритократии, где место человека определяется его способностями, и профессионализма.

И эта реальность начинает объяснять, почему всё вокруг начинает рушиться, почему на строительство мостов уходят не несколько лет, а целые десятилетия, почему железнодорожные пути так и не проложены спустя десятилетие «планирования» и почему поездка на автомобиле по некогда блестяще спроектированной, а ныне полуразрушенной и опасной дороге очень напоминает кадры из фильма «Безумный Макс».

По мнению Хэнсона, Америка также всё больше напоминает нечто вроде плохо защищённого Рима пятого века нашей эры, когда его традиционно нерушимые северные границы, проходившие по рекам Рейн и Дунай, внезапно исчезли. Тысячи неассимилированных племён переходили их туда и обратно, когда им заблагорассудится, будучи уверенными, что никто из сытых и самоуспокоенных хозяев не посмеет их остановить.

По каким-то непонятным причинам Байден отмахивается от идеи Трампа о стене, и он всегда забывает озвучить то, что очевидно для всех: на тех участках, где Байден остановил строительство стены или отказался заменить пришедшее в негодность заграждение, на территорию Соединённых Штатов проникает наибольшее число незаконных мигрантов.

«Мы приближаемся к беспрецедентной отметке в 50 миллионов жителей, которые были рождены не в Соединённых Штатах и которые имеют самые разные легальные — и нелегальные — статусы», — пишет автор American Greatness.

В результате, констатирует Хэнсон, США превращаются в «нацию воров». Крупные магазины начинают ограничивать вход и выход из-за участившихся краж, а Walmart перестал работать круглосуточно из-за беспрецедентного уровня воровства в ночные часы.

«Не так давно я был в аптеках Walgreens и Rite-Aid. Большая часть товаров там — от бритв до антигистаминных препаратов — находились под замком. Ещё десять лет назад ничего подобного не было», — пишет Хэнсон.

Возможно, считает он, одной из причин такого положения вещей является освобождение от уголовной ответственности в тех случаях, если цена украденного не превышает $950, которое действует в некоторых штатах. Некоторые считают это следствием бунтов, начавшихся после смерти Джорджа Флойда, и климата безнаказанности уличной преступности. И в то время, когда преступникам не грозит наказание, средний класс и бедные слои страдают из-за низкого качества услуг, роста цен, сокращения часов работы и сокращения числа магазинов.

«В нашей стране произошло множество культурных революций, но ни одна из них не была нацелена исключительно на уничтожение основ Америки, — до настоящего момента. Да, внутри великих наций много разрухи. Но к настоящему моменту даже Америка уже приближается к своему пределу», — заключает автор American Greatness.