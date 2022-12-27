NYP – «лгун Байден и его команда» упорно не признают провала в миграционной политике

Президент США Джо Байден не признаёт вины Вашингтона в миграционном кризисе на границе с Мексикой, который он отказывается называть «кризисом», пишет New York Post. Нынешняя администрация у власти уже два года, но она всё ещё перекладывает ответственность за ситуацию на Дональда Трампа и критиков Байдена. Между тем отмена указов Трампа по сдерживанию мигрантов, которую продвигают демократы, может повлечь новые волны нелегалов, что станет полным крахом политики нынешних властей.



AP

Соединённые Штаты балансируют на грани полного краха в миграционном кризисе на границе с Мексикой, однако администрация Джо Байдена до сих пор занимается перекладыванием вины и уклонением от ответственности за происходящее. Что бы ни происходило на границе, Белый дом обвиняет либо критиков Джо Байдена и предыдущую администрацию президента США, либо ссылается на не зависящие от кого бы то ни было обстоятельства. Тем не менее в Вашингтоне упорно не хотят называть ситуацию «пограничным кризисом», пишет New York Post.

Если бы знаменитый мексиканский революционер Панчо Вилья мог бы снова появиться и отделить часть Соединённых Штатов для того, чтобы приютить прибывающие со всего полушария миллионы мигрантов, то власти всё равно продолжили бы твердить о «вызове», а не о «кризисе». Тем не менее издание подчёркивает, что срок действия Раздела 42* неизбежно истечёт, что приведёт к исторически высокому притоку мигрантов, который ожидается на уровне от 7 до 18 тыс. человек в сутки.

Невероятно, но факт, что через два года после прихода к власти администрации Байдена Белый дом продолжает показывать пальцем на Трампа. На днях пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что её босс обременён «системой, установленной» его предшественником. Байден также утверждал, что застрял в «одной чертовски ужасной неразберихе на границе», а министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас любит жаловаться на «унаследованную сломанную и демонтированную иммиграционную систему», напоминает New York Post.

Странно, однако, что «несостоятельность» подходов Трампа не стала очевидной до тех пор, пока он не покинул свой пост, а его решения не были в значительной степени пересмотрены. Одно дело, если бы Байден позиционировал себя как продолжатель пограничной политики Трампа и усердно поддерживал её; тогда, если бы количество переходов границы всё равно резко возросло, у него могли быть законные основания утверждать, что меры Трампа потерпели крах. Вместо этого он объявил себя заклятым врагом всего, что сотворил Трамп, а когда взятая под контроль к 2020 году граница стала рушиться из месяца в месяц, он по-прежнему обвинял в этом предшественника. Это настолько дерзкий риторический ход, что большинство даже не посмеет на него пойти, сетует автор статьи.

Столь же смелым является утверждение, что резкая критика пограничной политики Байдена является причиной приезда мигрантов. Жан-Пьер недавно заявила, что отмена Раздела 42 «не означает, что граница открыта. Любой, кто предлагает обратное, просто выполняет работу контрабандистов», пишет New York Post.

По словам Байдена, сейчас он «пристально следит» за Венесуэлой, Кубой и Никарагуа. Жан-Пьер выразилась по этому поводу более тонко, заявив, что «несостоятельность авторитарных режимов в Венесуэле, а также в Никарагуа и на Кубе создаёт новую миграционную проблему в Западном полушарии». Конечно, количество мигрантов из этих стран увеличилось, но если границы в значительной степени открыты, они будут испытывать такой же стимул приезжать, как и мигранты из других стран. В материале подчёркивается, что граждане этих трёх стран по-прежнему составляли лишь 42% от общего числа мигрантов в сентябре.

Отчаявшиеся люди, живущие в этих странах, имеют сейчас больше шансов попасть в Соединённые Штаты и остаться в них, чем когда-либо прежде. Ну а по истечении срока действия Раздела 42 будет ​​трудно точно предсказать, что произойдёт, за исключением того, что Байден и его команда будут сопротивляться тому, чтобы взять на себя какую-либо ответственность, резюмирует New York Post.

* Свод законов, принятых при администрации Дональда Трампа, допускающий немедленную высылку из страны обращающихся за убежищем мигрантов под предлогом чрезвычайной ситуации, связанной с COVID-19 (прим. ИноТВ).