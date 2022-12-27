Лавров: Москва фиксирует элементы разрушительной доктрины США
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Москва учитывает дестабилизирующие элементы американских доктринальных установок, включая условия применения Вашингтоном ядерного оружия, сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров.
По его словам, Москва не может пропускать обвинительные заявления Киева и всего коллективного Запада с их «дестабилизирующими элементами доктринальных установок США». Более того, в РФ вынуждены учитывать безразмерность тех критериев, которыми в Вашингтоне определяют для себя условия применения ядерного оружия, передает ТАСС.
Также Лавров добавил, что в Штатах много говорят о «жизненно важных интересах», которые не уточняются и, по-видимому, могут трактоваться любым удобным для них способом.
При этом глава МИД подчеркнул, что стабильные нормальные отношения Москвы и Вашингтона всем пошли бы на пользу. Особенно в контексте диалога двух ядерных сверхдержав, ответственных за судьбу человечества, отметил он.
По словам Лаврова, в планировании Москва учитывает принцип мирного сосуществования государств со своими собственными политическими и социально-экономическими системами.
Министр добавил, что Москва призывает Запад к максимальной сдержанности по теме ядерной сферы, напомнив о совместном заявлении от 3 января 2022 года странами ядерной «пятерки», в соответствии с которой необходимо предотвращать любую военную конфронтацию между ядерными державами, так как она чревата катастрофой.
Ранее Лавров заявил, что Штаты и их союзники в Североатлантическом альянсе ратуют за победу «на поле боя», чтобы уничтожить Россию.
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