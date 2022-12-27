ВТБ стал владельцем «Открытия»

Банк РФ вышел из капитала банка «Открытие», 100% акций перешли к ВТБ, сообщается в пресс-релизе ЦБ.

По сообщению Центробанка, ВТБ выполнил свои обязательства перед Банком РФ по оплате акций ПАО Банк «ФК Открытие» в полном объеме, в соответствии с заключенным договором о реализации ПАО Банк «ФК Открытие» 100% акций банка переданы Банком РФ банку ВТБ, передает ТАСС.

Ранее СМИ сообщили, что глава ВТБ Андрей Костин обратился к премьеру Михаилу Мишустину с предложением объединить в общую группу с банком еще две подконтрольные государству кредитные организации – «Открытие» и РНКБ.

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