Авиаслужба Сирии разрешила пролет самолетов из России через свое воздушное пространство

Правительство Сирии разрешило пролет гражданских самолетов из РФ через ее воздушное пространство, сообщил глава службы гражданской авиации Сирии Басем Мансур.

По его словам, служба гражданской авиации РФ обратилась к властям Сирии за разрешением для российских самолетов пересекать ее воздушное пространство, после чего сирийские власти сразу же его выдали. В данный момент Сирия ожидает от РФ график полетов, чтобы обеспечить ей воздушные коридоры, правительство Сирии ждет ответа от российской стороны, передает РИА «Новости».

Мансур заверил, что Сирия в состоянии обеспечить безопасный пролет российских самолетов. Он добавил, что в настоящее время через Сирию летают в Ливан и Иорданию самолеты кипрской, иракской, ливанской и иорданской авиакомпаний.

В ноябре спецпредставитель президента по Сирии Александр Лаврентьев заявлял, что Турция снимет все ограничения на пролеты российской авиации в Сирию.

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