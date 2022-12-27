Авиаслужба Сирии разрешила пролет самолетов из России через свое воздушное пространство
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Правительство Сирии разрешило пролет гражданских самолетов из РФ через ее воздушное пространство, сообщил глава службы гражданской авиации Сирии Басем Мансур.
По его словам, служба гражданской авиации РФ обратилась к властям Сирии за разрешением для российских самолетов пересекать ее воздушное пространство, после чего сирийские власти сразу же его выдали. В данный момент Сирия ожидает от РФ график полетов, чтобы обеспечить ей воздушные коридоры, правительство Сирии ждет ответа от российской стороны, передает РИА «Новости».
Мансур заверил, что Сирия в состоянии обеспечить безопасный пролет российских самолетов. Он добавил, что в настоящее время через Сирию летают в Ливан и Иорданию самолеты кипрской, иракской, ливанской и иорданской авиакомпаний.
В ноябре спецпредставитель президента по Сирии Александр Лаврентьев заявлял, что Турция снимет все ограничения на пролеты российской авиации в Сирию.
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