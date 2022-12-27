 

Совладельцу сгоревшего ТЦ «Зимняя вишня» увеличили штраф до 70 млн рублей

27.12.2022, 9:44, Новости дня
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Кемеровский облсуд частично удовлетворил апелляционную жалобу прокуратуры на вынесенный совладельцу ТЦ «Зимняя вишня» Вячеславу Вишневскому приговор, увеличив штраф с 21 до 70 млн рублей.

Как сообщил источник РИА «Новости», представитель прокуратуры просила увеличить штраф Вишневскому в семидесятикратном размере от суммы взятки. Адвокат осужденного и сам он возражали.

В итоге судебная коллегия назначила Вишневскому дополнительное наказание по ч. 5 ст. 291 УК РФ в виде штрафа в размере десятикратной суммы взятки, то есть до 70 млн рублей.

Ранее Центральный районный суд Кемерово приговорил совладельца сгоревшего ТЦ «Зимняя вишня» Вячеслава Вишневского к восьми годам колонии строгого режима за дачу взятки Госстройнадзору при реконструкции торгового центра со штрафом в размере трехкратном сумме взятки, то есть 21 млн рублей.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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