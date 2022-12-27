Подозреваемые в убийстве семьи в Макеевке задержаны по горячим следам

Правоохранители по горячим следам задержали трех подозреваемых в убийстве семьи из восьми человек в Макеевке, информирует центр общественных связей МВД ДНР.

В Telegram-канале ведомства отмечается, что задержанные – ранее судимые жители микрорайона Калининский. Они признались, что совершили убийство из корыстных побуждений, чтобы угнать автомобиль Skoda и другое ценное имущество.

Как уточнили в ведомстве, подозреваемым может грозить высшая мера наказания. Действия преступников подходят под статью «Убийство двух и более лиц», что влечет за собой максимальную ответственность в виде высшей меры наказания. Начались следственные действия.

Ранее в макеевской горадминистрации сообщили, что в донецкой Макеевке расстреляли, предположительно, из автоматического оружия, семью из восьми человек, убиты трое детей, в том числе годовалый ребенок. Убийство произошло в Червоногвардейском районе. В Макеевке был объявлен план-перехват.

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