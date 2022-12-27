RaHDit выложили данные 1000 «льющих помои» в рунете украинских активистов

Хакерская группа RaHDit («Злые русские хакеры») опубликовала на антифашистском портале «Немезида» данные более 1 тыс. украинских «хакеров» и специалистов SMM, которые «пакостят» в российских соцсетях.

Хакеры сообщили, что подготовили к концу года новую серию списков, разоблачающую «киберфашистов и их кукловодов из силовиков и военных». «Начнем с того, что опубликуем свыше 1 тыс. активистов IT Army of Ukraine и Save UA. Первые – это хактивисты, ребятишки, которым «выдали кнопку» и они на нее жмут, думая, что они «хакеры». А вторые – маркетологи, таргетологи и SMMщики, которые пакостят в наших соцсетях и льют помои», – передает РИА «Новости» сообщение RaHDit.

На сайте «Немезида» в разделе «Сетевые террористы» опубликованы два списка. В подразделе IT Army of Ukraine фигурируют 759 человек. В списке SMM»щиков движения Save UA – данные на 406 человек.

Ранее хакеры RaHDit обнародовали данные 400 курсантов и преподавателей Академии СБУ.

До этого RaHDIt («Злые русские хакеры») опубликовали в интернете данные более чем 1,5 тыс. сотрудников Службы внешней разведки Украины.

Напомним, в начале спецоперации группа RaHDIt одновременно взломала все 755 правительственных украинских сайтов, в частности, были взломаны сайты местных органов власти по всей Украине.

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