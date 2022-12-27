Глава «АвтоВАЗа» Соколов: На заводе Nissan будут выпускать авто дороже основной линейки

«АвтоВАЗ» планирует выпускать на бывшем заводе Nissan автомобили Lada дороже основной линейки, на старте будут производится минимум три модели, сообщил президент компании Максим Соколов.

По словам Соколова, это будут более дорогие автомобили C и D класса, в новой линейке будут представлены как седаны, так и кроссоверы. Сейчас «АвтоВАЗ» ведет активные переговоры с несколькими потенциальными партнерами по производству, передает РИА «Новости».

«Возможно, это будет не один китайский автопроизводитель. Для балансировки модельного ряда, который мы будем производить на мощностях Nissan», – добавил он, уточнив, что переговоры находятся на финальной стадии.

При этом глава «АвтоВАЗа» заверил, что производство будет вестись без ущерба текущему модельному ряду Lada. «Надо развивать и Vesta, и будущее поколение Granta… Мы нацелены на то, чтобы продукция, которая будет выпускаться на площадке Nissan, с одной стороны, была современной, достойной потребителя, с другой стороны, – не конкурировала с продукцией «АвтоВАЗа», – подчеркнул Соколов.

Ранее Соколов сообщил, что «АвтоВАЗ» планирует возобновить производство на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге во второй половине 2023 года, сейчас компания ведет переговоры с новыми партнерами, которые будут поставлять на предприятие машинокомплекты, и намеревается завершить их в январе-феврале.

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