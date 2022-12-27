Мировые цены на нефть начали рост в расчете на повышенный спрос
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Мировые цены на нефть выросли на 0,6%: трейдеры ждут повышенного спроса на сырье после новостей из США и Китая.
Цена февральских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 7.45 растет на 0,62%, достигая 85,02 доллара за баррель, а февральских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,63%, до 80,06 доллара, передает РИА «Новости».
Комитет по делам здравоохранения Китая накануне сообщил, что власти планируют ослабить связанные с COVID ограничения с 8 января. В частности, для въезжающих будtт отменено ПЦР-тестирование.
Также в США из-за экстремальных погодных условий прекращено производство бензина и дизельного топлива на двух крупнейших НПЗ, и это повлияло на предложение сырья.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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