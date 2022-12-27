New York Post – престижные районы Манхэттена захлестнула волна краж

Крупные кражи всё чаще происходят в самых дорогих и туристических районах Манхэттена, пишет New York Post. По данным статистики, число таких преступлений за год выросло на 60%. Некоторые эксперты считают, что вина лежит на законодательных пробелах, позволяющих ворам-рецидивистам легко выходить на свободу под денежный залог.



AP

Воры всё чаще терроризируют самые престижные и популярные у туристов районы Манхэттена, пишет New York Post. Согласно данным полиции, количество крупных краж в размере от $1000 за последний год выросло на 60%. По мнению ряда предпринимателей, причина заключается в законодательных пробелах, позволяющих практически без проблем вызволять воров из тюрем после внесения залога.

Как отмечает издание, проблема воровства стала настолько серьёзной, что мэр Нью-Йорка Эрик Адамс был вынужден провести внеплановое совещание с представителями бизнеса: впрочем, некоторые источники сообщают, что Адамс пробыл на совещании всего 20 минут.

Во всём Нью-Йорке количество крупных краж в 2022 году возросло на 27,6% в сравнении с прошлым годом, пишет New York Post. При этом наибольший прирост (63,4%) был зафиксирован именно в самых престижных районах Манхэттена. Таким образом, общее число краж в Манхэттене за год составило 2287 случаев, против 1387 в прошлом году.

От краж страдают не только магазины, но и туристы, пишет New York Post. «Преступность приходит и уходит, но сейчас ситуация на 100 процентов ухудшилась. Я надеюсь, что наш город станет безопаснее», — приводит издание слова местного жителя Херарда Позо.

Окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэгг создал специальную команду, которая занимается поиском решения проблемы воровства, пишет New York Post. Как отмечает издание, Брэгг активно выступает за реформу закона об освобождении под залог.