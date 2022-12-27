 

New York Post – престижные районы Манхэттена захлестнула волна краж

27.12.2022, 8:05, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Крупные кражи всё чаще происходят в самых дорогих и туристических районах Манхэттена, пишет New York Post. По данным статистики, число таких преступлений за год выросло на 60%. Некоторые эксперты считают, что вина лежит на законодательных пробелах, позволяющих ворам-рецидивистам легко выходить на свободу под денежный залог.


AP

Воры всё чаще терроризируют самые престижные и популярные у туристов районы Манхэттена, пишет New York Post. Согласно данным полиции, количество крупных краж в размере от $1000 за последний год выросло на 60%. По мнению ряда предпринимателей, причина заключается в законодательных пробелах, позволяющих практически без проблем вызволять воров из тюрем после внесения залога.

Как отмечает издание, проблема воровства стала настолько серьёзной, что мэр Нью-Йорка Эрик Адамс был вынужден провести внеплановое совещание с представителями бизнеса: впрочем, некоторые источники сообщают, что Адамс пробыл на совещании всего 20 минут.

Во всём Нью-Йорке количество крупных краж в 2022 году возросло на 27,6% в сравнении с прошлым годом, пишет New York Post. При этом наибольший прирост (63,4%) был зафиксирован именно в самых престижных районах Манхэттена. Таким образом, общее число краж в Манхэттене за год составило 2287 случаев, против 1387 в прошлом году.

От краж страдают не только магазины, но и туристы, пишет New York Post. «Преступность приходит и уходит, но сейчас ситуация на 100 процентов ухудшилась. Я надеюсь, что наш город станет безопаснее», — приводит издание слова местного жителя Херарда Позо.

Окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэгг создал специальную команду, которая занимается поиском решения проблемы воровства, пишет New York Post. Как отмечает издание, Брэгг активно выступает за реформу закона об освобождении под залог. 


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.04.22 / Затишье – Личное мнение

14.12.22 / Le Soir у фигурантов коррупционного скандала в Европарламенте конфисковано больше €1,5 млн наличными

25.02.22 / Пять самолетов сбито: итоги спецоперации на Украине на 25 февраля

20.07.22 / На территории центра “Сколково” открылась школа тенниса

23.01.22 / Названы ключевые симптомы омикрон-штамма коронавируса

20.10.21 / Роскачество: наушники AirPods 3 снижают качество звука при воспроизведении музыки на русском языке

28.02.22 / Телеканал «Царьград» обнаружил архивный документ о связях декабристов с иностранными спецслужбами

09.12.21 / За сутки в России ковидом заболели 30 209 человек

22.11.21 / Скандалы: Бриллианты, муж с саксофоном и фразы с огоньком

27.10.22 / Гвоздики, с кубическим цирконием и кольца: модели сережек, которые можно носить с наушниками

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика