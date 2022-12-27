 

FAZ – 2022-й год принёс ФРГ рекордно высокие цены на бензин

27.12.2022, 8:05, Разное
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Для Германии 2022-й год стал рекордным в плане цен на бензин и дизель, пишет Frankfurter Allgemeine. Отмечается, что на это повлияла не только стоимость нефти, но и ряд других факторов. В частности, речь идёт об украинском кризисе, дестабилизировавшем обстановку на рынках и приведшему к нарушению цепочек поставок.


AP

2022-й год принёс с собой новые рекорды на заправочных станциях, пишет Frankfurter Allgemeine. Немецкие водители столкнулись с ценой на бензин более чем в €2 за литр, а также двузначным ростом цен в пределах двух дней. В результате в конце года был поставлен рекорд: согласно подсчётам автомобильной ассоциации ADAC, средняя цена на бензин сорта E10 в Германии в 2022 году составила €1,86, а на дизельное топливо — €1,95. Это на 27 и, соответственно, 47 центов больше, чем в 2012 году (державшем предыдущий рекорд по средней стоимости автомобильного топлива).

При этом удорожание бензина происходило не только из-за роста цен на нефть, пишет Frankfurter Allgemeine. В частности, эксперты ADAC отмечают резкий рост доходности нефтяных концернов: если в 2021 году рентабельность переработки нефти в бензин составляла не более 3 центов за литр, то в 2022 году она достигала 15 центов. Кроме того, рост цен на бензин происходил и под влиянием иных факторов, таких как нестабильность и разлад цепочек поставок из-за украинского кризиса.

Наиболее резкий взлёт цен пришёлся на самое начало украинского кризиса, напоминает издание: в марте стоимость бензина и дизельного топлива в ФРГ переваливала за €2. С тех пор цены на бензин подвержены колебаниям. По словам эксперта ADAC Юргена Альбрехта, сейчас стоимость бензина стабилизировалась, чего нельзя сказать про дизельное топливо. Свою роль в стабилизации играют и понижающиеся цены на нефть, отмечает Frankfurter Allgemeine.

По мнению Альбрехта, дальнейшее развитие цен на бензин будет зависеть от хода украинского кризиса, международной конъюнктуры и зимы. Альбрехт считает, что в начале следующего года должно пойти снижение цен на дизтопливо.


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