Мнение: Ломаем российскую историю (продолжение нового Некрасова)

Переходя к методам, для начала Дмитрий предлагает переписать ключевые мифы российской истории – той, которая (по мнению Некрасова) засела в голове большинства российского населения. Он имеет в виду прежде всего причины “монголо-татарского нашествия”, миф о “нашествии Наполеона”, миф о “благотворных реформаторах” Иване Грозном и Петре Первом… Широко берет.

Некрасов: “3.1 Фундаментом ценностных искажений россиян является историческая мифология. Не путать с исторической наукой. Речь об обывательских представлениях большинства населения о том, какова была история России, что в ней было хорошо, а что плохо, каких ошибок не стоит повторять и каким примерам стоит соответствовать. Мифология строится на популярных фильмах, книгах и исторических анекдотах, однако последние во все эпохи отталкивались от «общепринятого исторического знания», преподаваемого в школах и университетах. В этом знании важны не столько факты, сколько акценты и интерпретации.

Я пойду от локальных малозначимых примеров, к более важным. Сразу оговорюсь, что размер статьи не позволяет обосновывать мои исторические суждения, а также объяснять почему одни мифы, на мой взгляд, полезнее других. Помимо этого прошу воспринимать изложенное ниже как примеры, иллюстрирующие возможные направления действий «правительства реформаторов», а не как конкретные рекомендации, на исполнении которых я лично настаиваю.

3.1.1 Один из устойчивых мифов, поддерживаемых школьным преподаванием истории, звучит примерно так: «монголы нас победили потому, что их было больше, а мы были раздроблены. А потом мы объединились и смогли сообща победить монголов». Этот миф внушается нам с детства и играет немалую роль в обосновании тезиса о благотворности сильной централизованной власти в России.

В реальности монголы в 13 веке победили всех, до кого успели доехать. Включая страны многократно превосходившие русские княжества численностью населения и уровнем развития. С точки зрения объективной исторической действительности, степень раздробленности русских земель вряд ли могла сколько-нибудь повлиять на их способность противостоять монголам, как минимум в 13 веке. Более того, не сложно обосновать, что монгольские завоеватели превосходили русские княжества не столько численно, сколько технологически.

Если бы миф о монгольском нашествии был сформулирован в учебниках так: «монголы нас завоевали потому, что обладали технологическим превосходством, а когда мы смогли опередить их технологически, то избавились от ига», это было бы не большей натяжкой с точки зрения исторической науки, нежели текущее изложение материала. Однако подобное изложение закладывало бы иные представления о «хорошо и «плохо» в умах большинства. Не «нам нужна сильная централизованная власть, и все что ей мешает плохо», а «нам нужно технологическое развитие и то, что ему мешает – плохо».

3.1.2 Образы и состав «захватчиков» настолько искажены в традиционной исторической мифологии, что смещение акцентов в этом вопросе означало бы не замену одного искажения другим, а торжество исторической достоверности. Каким образом в числе «захватчиков» часто оказывается Карл XII- решительно непонятно. Если исходить из объективной исторической реальности, то «натиск» крестоносцев и шведов «героически» отраженный в 13 веке, как минимум, радикально преувеличен по своему значению, а большей частью просто выдуман. Если современная историческая наука видит данные события совсем иным образом – зачем повторять в учебниках очевидные мифы, к тому же формирующие вредные установки.

Война 1812 года у нас всегда преподается отдельно от «зарубежных походов русской армии» в рамках наполеоновских войн. Если война 1812 года – отдельное событие, то у ученика неизбежно сложится впечатление о том, что Наполеон немотивированно напал на Россию, которую хотел чуть ли не захватить(!?). Если же преподносить ее как один из эпизодов в череде войн, с акцентом на несколько предшествующих слабо мотивированных «нападений» России на Францию, то ученик легче придет к гораздо более близким исторической действительности объяснениям произошедшего. В диапазоне от «сами напросились» до «необходимости ликвидировать постоянную военную угрозу с востока».

3.1.3 История России преподается нам как история одного народа, и практически одного государства, просто переживавшего разные этапы и перерождения. Подобная подача материала неизбежно приводит к выводу о совпадении интересов данных двух сущностей и отсутствии альтернативы для русских кроме как существовать в единой стране.

Можно было бы больше говорить о том, что стало например с угро-финнами (а мы и их потомки), или превратностях судьбы и разным этапам государственности населявших/ющих страну тюркских народов. Следует уделять больше внимания цивилизационной альтернативе Великого Княжества Литовского и т.д. Задача состоит в том, чтобы разорвать представление единстве интересов государства и населяющих его народов, объяснить что существовали/уют и другие альтернативы. В том числе вне единого государства.

3.1.4 Господствующий исторический нарратив крайне благосклонен к принудительным модернизациям сверху. Причем данный нарратив был вполне сознательно усилен Сталиным, выступавшим заказчиком художественного и исторического оправдания Петра I и Ивана Грозного. Если попросить рядового россиянина назвать примеры модернизаций страны, то на первом месте окажутся Петр или Сталин. Гораздо более успешная и органичная модернизация Александра II заметно реже воспринимается как модернизация. Ровно как не уделяется должного внимания ненасильственным периодам ростаэкономического благополучия населения при Алексее Михайловиче, Елизавете или Хрущеве.

Самодурство – извинительная слабость модернизаторов. Каждый школьник помнит о том как Петр мило бреет бороды и заодно строит флот и модернизирует страну. Но никто не услышит рассказа о Николае I лично рисующем образцы того, как в империи должны выглядеть вывески булочных, а потом из аналогичных самодурских соображений вступающем самоубийственную войну со всей Европой. Репрессии Сталина или Ивана Грозного преподаются отдельно от их внешнеполитических и модернизаторских действий, в лучшем случае как издержки, гораздо реже, как причины неудач.

Благодаря совокупности художественных и исторических акцентов в голове большинства россиян прогресс и сильная авторитарная власть не только не находятся в противоречии, а воспринимаются как нечто взаимодополняющее (хотя в реальной истории обратных примеров, как минимум, не меньше). (Дмитрий Некрасов)

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ.

Что тут сказать? Порыв Некрасова “исправить школьную историю” понятен, и, в принципе, давно пора – вот только непонятно, на чем основано убеждение Некрасова, что российские школьники и тем более взрослые эту историю вообще ЗНАЮТ? Практика показывает, что большинство даже просто фамилий, перечисленных выше в революционных предложениях бывшего чиновника Некрасова, подавляющей части просто неизвестны… Включая Наполеона.