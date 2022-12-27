СМИ, избирком США и представитель Пенса запутались в вопросе, подавал ли тот заявку на участие в выборах президента

Американские СМИ заявили о подаче заявки бывшего вице-президента США Майкла Пенса на участие в выборах главы государства в 2024 году, его представитель Девин О’Мэлли опроверг эту информацию, но заявка появилась на сайте американской Федеральной избирательной комиссии.

О том, что Пенс официально выдвинулся в качестве кандидата на пост президента написала Washington Examiner, не раскрывая источник информации, передает РИА «Новости».

О’Мэлли сообщил в Twitter, что Пенс «не подавал (документы) сегодня для участия в президентских выборах».

Однако заявка об участии Майкла Ричарда Пенса опубликована на сайте американской Федеральной избирательной комиссии. Пока не ясно, кто подал документы от имени Пенса, пишет Washington Examiner. Washington Times предположила, что речь может идти о чьем-то розыгрыше. Федеральная избирательная комиссия США отказалась комментировать ситуацию.

Напомним, бывший президент США Дональд Трамп, при котором Пенс занимал пост вице-президента, объявил об участии в президентской кампании 2024 года.

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