 

Замглавы департамента минобороны Белоруссии Рябихин заявил о готовности Минска к диалогу с НАТО

27.12.2022, 7:00, Новости дня
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Белоруссия открыта для диалога с НАТО, альянс сам приостановил взаимодействие с Минском, сообщил замглавы департамента международного сотрудничества белорусского минобороны Дмитрий Рябихин.

Рябихин сообщил, что НАТО в одностороннем порядке приостановило проекты сотрудничества. При этом, по его словам, «сухие факты цифр» свидетельствуют, что международное военное сотрудничество «до» и «после» 24 февраля по количественным и качественным показателям не изменилось, передает РИА «Новости» со ссылкой на СТВ.

Как отметил Рябихин, «поменялись определенные векторы сотрудничества, и эффективность этого сотрудничества довольно-таки значимая». В частности, он указал на сотрудничество со странами Шанхайской организации сотрудничества.

По его словам открытость для диалога – отличительная черта внешней политики Белоруссии. «То, что мы всегда, мы приглашаем всех без исключения на все мероприятия военных атташе и показываем так, как оно есть», – сказал он.

Рябихин подчеркнул, что группировки войск РФ и Белоруссии действуют на территории Союзного государства в рамках единых программ и планов.

Напомним, президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что его страна совместно с Россией «готовят экипажи, способные управлять самолетами, несущими специфические боеприпасы». МИД РФ назвал такую подготовку экипажей симметричным ответом на шаги НАТО.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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