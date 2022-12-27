Духоподъёмный настрой — CGTN о переменах в России с начала специальной военной операции

Несмотря на продолжающийся украинский конфликт и принятые против неё санкции, РФ удалось не допустить экономического краха. Запад ограничил торговлю со страной, но новые и развивающиеся рынки заполнили образовавшуюся пустоту и помогли Москве повернуться на восток, пишет CGTN.

Во время новогодних праздников московская Красная площадь всегда была одним из самых красивых мест России. Но в этом году торжества немного сдержанны из-за продолжающейся специальной военной операции на Украине.

С 24 февраля обе стороны потеряли десятки, если не сотни тысяч человек. В то же время страх конфликта заставил миллионы людей оставить свои дома. И, похоже, здесь не слишком понимают россиян, которые покинули свою страну.

АНДРЕЙ КРАМАР, координатор отделения ЛДПР в Донецке: Мне кажется, РФ сейчас меняется, перестраиваясь, наверное, со всей планетой. Огромное количество людей, которые не готовы к этим изменениям, вынуждены уехать отсюда, потому что они понимают, что им на данный момент некомфортно. И в какой-то момент они были воспитаны в той среде, которая не подразумевала какой-то патриотический настрой. Но патриоты сегодня испытывают духоподъёмное такое настроение, потому что понимают, что РФ становится всё сильнее.

Сложное положение определённой части преимущественно городского населения было лишь одним из изменений, с которыми столкнулась РФ после 24 февраля. Экономическое воздействие западных санкций привело к радикальным изменениям в стране.

Многие западные бренды и фабрики ушли из страны, подпитывая ожидания неминуемого краха российской экономики. Тем не менее восемь месяцев спустя крах кажется таким же далёким, как и в начале принятия санкций.

ОЛЕГ МАТВЕЙЧЕВ, депутат Госдумы РФ: Брошенные западными инвесторами предприятия перешли в руки наших собственников практически за бесценок и успешно стали развиваться. Кроме того, в результате того, что нет конкуренции со стороны некоторых западных товаров, наши заводы и фабрики активно занимаются импортозамещением.

Тем временем Запад решил прекратить покупать или резко сократить свою зависимость от российского газа и нефти.

АЛЁША МИЛЕНКОВИЧ, корреспондент CGTN: Они также установили потолок цен на российские энергоносители. Такие меры не вызвали беспокойства у руководства страны, поскольку новые и развивающиеся рынки заполнили образовавшуюся пустоту и помогли РФ повернуться на восток.

Согласно недавним опросам общественного мнения, рейтинг российского президента Владимира Путина составляет около 80 процентов. Это показывает, что большинство россиян поддерживают политику Путина на Украине и его решение о том, что мир там можно достичь, но только на условиях России.

Алёша Миленкович, CGTN.

Дата публикации 26 декабря 2022 года.