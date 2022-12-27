 

Лавров посоветовал «неназванным лицам» в Пентагоне хорошо подумать о последствиях планов «обезглавить Россию»

27.12.2022, 5:35, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Высказывания «неназванных официальных лиц» из Пентагона о возможности нанести по Кремлю «обезглавливающий удар» фактически являются угрозой физического устранения президента России, сообщил глава российского МИДа Сергей Лавров.

Как сообщил Лавров, если в Вашингтоне кто-то действительно рассматривает подобные планы, то «этот кто-то должен очень хорошо подумать о возможных последствиях», передает ТАСС.

По его словам, на Западе «похоже, совсем отбросили какие-либо приличия». В частности, «небезызвестная Лиз Трасс» на предвыборных дебатах «без тени сомнения» говорила, что «вполне готова отдать приказ о ядерном ударе».

Также Лавров указал на «зашкаливающие провокации киевского режима». Как отметил министр, украинский президент Владимир Зеленский «договорился до требования превентивных ядерных ударов стран НАТО по России». «Это тоже переходит границы допустимого. Впрочем, от деятелей режима мы и не такое слышали», – сказал глава МИД России.

Напомним, Зеленский призвал НАТО предусмотреть возможность превентивного удара в случае попытки применения Россией ядерного оружия. В Кремле обвинили Киев во втягивании Запада в ядерную риторику. Позднее Зеленский заявил, что его неправильно поняли и что речь якобы шла только о санкциях.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.03.22 / Турция выразила готовность организовать встречу Лаврова и Кулебы в Анталье

07.10.22 / Столкновение маломерных судов в Каспийском море привело к гибели человека

05.04.21 / Главный пульмонолог: Вакцинация может спасти жизнь пожилым и хроническим больным

26.09.21 / В РФ представили систему связи с передачей сигнала на 200 км

01.01.21 / Спасавшего людей на месте ДТП фельдшера насмерть сбила другая машина

10.12.21 / Белый дом о разговоре Байдена и Зеленского: Лидеры призвали РФ снизить напряжение, дипломатия – лучший способ добиться прогресса

19.12.20 / Госдеп уведомил Конгресс США о решении закрыть два консульства в России

13.01.21 / Кох: Перед возвращением Навального в РФ желаю ему не повторять ошибку Немцова. Российские власти – не люди. Они животные

15.07.20 / France Info – туристы смогут бесплатно посетить Айя-Софию в перерывах между молитвами

14.02.22 / Арахамия анонсировал введение запрета на выезд из Украины для высокопоставленных лиц

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика