 

Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел сообщил о закрытии доступа УПЦ в главный собор

27.12.2022, 5:35, Новости дня
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С 1 января священнослужителям канонической Украинской православной церкви закроют доступ в главный собор Киево-Печерской лавры – Успенский, сообщил наместник лавры митрополит Павел (Лебедь).

Как сообщил митрополит, директор историко-культурного заповедника Киево-Печерской лавры заявил, что священнослужители УПЦ смогут «служить последний раз 31 декабря». Уже 1 января они потеряют право «переступить порог» Успенского собора, а также Трапезной церкви, по которым заканчивается договор аренды, передает ТАСС.

Напомним, раскольническая Православная церковь Украины зарегистрировала устав «параллельного монастыря» ПЦУ «Киево-Печерская лавра». ПЦУ претендует на один из храмов верхней лавры, а также просит часть помещений для «монашеской деятельности». Президент Украины Владимир Зеленский грозил запретом религиозных организаций, которые, по мнению Киева, аффилированы с российской стороной.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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