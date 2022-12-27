 

Спикер парламента Молдавии Гросу осудил заложенный в конституции страны нейтралитет

27.12.2022, 5:35, Новости дня
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Кишиневу непозволительно говорить о своем нейтралитете на фоне конфликта на Украине, сообщил спикер парламента Молдавии, лидер правящей Партии действия и солидарности Игорь Гросу. При этом военный нейтралитет заложен в конституции Молдавии.

Гросу заявил, что наступил «момент истины», когда Молдавия должна «выбрать сторону». По его словам, «невозможно, непозволительно и непростительно вилять». заявляя, что Кишинев «нейтрален», «независим» и «любит всех». Гросу потребовал дать «четкую политическую оценку» конфликта на Украине, передает ТАСС со ссылкой на TV8.

При этом он подчеркнул, что в Молдавии не видят «на данный момент прямой угрозы вторжения» со стороны России. Однако, как утверждает председатель парламента, против его страны якобы направлены элементы «гибридной войны», в частности, кибератаки и «пропаганда, которая ведется в СМИ».

По версии Гросу, Газпром «снижает поставки газа в Молдавию, которая исправно платит за газ, чтобы заставить власти Молдавии кланяться». По его словам, Молдавия не станет «этого делать, так как тех, кто кланяется, не уважают».

Напомним, весной Гросу в ходе визита в украинскую столицу отказал спикеру Рады Руслану Стефанчуку в оказании военной помощи. Гросу сообщил, что страна, согласно статусу нейтралитета Молдавии, не может размещать военную технику в других странах.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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