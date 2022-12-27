 

Daily Mail – навстречу новому антирекорду — на Рождество в Британию прибыли 90 мигрантов

27.12.2022, 5:20, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Рождественские праздники не повлияли на контрабанду людей через Ла-Манш. Накануне из Франции в Соединённое Королевство приплыли 90 беженцев, в результате чего общее количество нелегалов, которые совершили подобное опасное путешествие в этом году, превысило 45,5 тыс. человек, пишет Daily Mail.


AP

Несмотря на рождественские праздники, контрабанда людей через Ла-Манш продолжается. Накануне в Соединённое Королевство на двух небольших лодках прибыли 90 мигрантов, пишет Daily Mail со ссылкой на Минобороны.

В этом году подобное опасное путешествие из Франции в Великобританию совершило рекордное количество мигрантов. По оценкам властей, всего таким способом в страну прибыли 45 552 нелегала, большинство из которых были подобраны патрульными катерами пограничной службы, отмечает издание.

Между тем правительство Риши Сунака надеется, что им вскоре удастся покончить с этой практикой, которая не раз приводила к гибели людей. Министры продвигают спорный план, который подразумевает отправку беженцев в Руанду, обращает внимание Daily Mail.  

По словам издания, на днях Верховный суд Великобритании отклонил претензии правозащитников и мигрантов к правительственной схеме. Это вызвало тревогу у некоторых мигрантов, которые уже находятся в стране.

Они признаются, что идея с переселением в восточноафриканскую страну их «очень пугает». Но британские власти настаивают, что Руанда, которая пережила кровавый геноцид в 1994 году, является лучшей альтернативой опасным переправам через Ла-Манш.  

Лондон заключил сделку с Кигали на £120 миллионов по отправке туда нелегальных мигрантов. Если они получат убежище, то им придётся остаться в Руанде, а не рассчитывать на возвращение в Великобританию, поясняет издание.

Противники «руандской схемы» считают, что она не только не решает проблемы с пересечением Ла-Манша, но и лишает мигрантов законных способов попасть в Британию. Тем не менее глава МВД страны Суэлла Браверман называет план правительства «гуманным и практичным».

«Это то, чего хочет подавляющее большинство британцев. Чем раньше эта инициатива будет запущена, тем быстрее мы разрушим бизнес-модель злодейских банд и покончим с этими незаконными, ненужными и небезопасными пересечениями Ла-Манша», — подчеркнула Браверман.

 


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.03.22 / Лиза Янковская, Юра Борисов и Павел Деревянко в новом триллере “Подельники”: первые кадры

31.08.21 / Какую стрижку выбрать на осень даме за 50: лучшие варианты и советы стилиста

30.06.21 / Скандалы: Деньги пошли в горы

04.04.22 / Джаред Лето в шубе, Ленни Кравиц на каблуках: самые яркие мужчины премии “Грэмми-2022”

03.07.22 / Электоральный провал Макрона повышает шансы выхода Франции из ЕС

17.05.22 / Мнение: О «прогибе» Европы… Все начинают платить России в рублях?

03.01.22 / Верховный суд подтвердил право граждан вернуть деньги за купленные хвойные деревья до 1 марта

03.02.22 / Куда сходить в феврале: гид по событиям в городе

27.02.21 / В США арестовали порноактёра из Brazzers, приняв его за Евгения Пригожина

11.01.21 / Скандалы: «Продала колье – и купила плиту AGA»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика