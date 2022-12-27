Категорически нельзя: Эти три платья испортят ваш Новый год

До Нового года 2023 остались считанные дни. Наверное, многие уже определились, как будут выглядеть в ночь самого волшебного праздника. Самое время убедиться, не совершаете ли вы ошибку. Астрологи считают, что есть определенные модели, цвета и детали, которые способны разозлить Водяного Кролика и испортить Новый год, отпугнув удачу.

Наряды из кожи

Эксперты говорят, что вещи из этого материала пропитаны агрессивной энергетикой, которую не приветствует Водяной Кролик. Так что, если вы решили отправиться на вечеринку в образе из кожи, самое время придумать альтернативу.

Чем заменить: кожу, отдающую блеском, можно заменить глянцевой тканью – шелк, атлас, шифон. Идеальным вариантом также станут легкие платья в романтическом стиле.

Наряды с меховыми вставками и НАКИДКИ ИЗ МЕХА

Мех по понятным причинам не только разозлит символ следующего года, но и выставит вас как человека, не разбирающегося в трендах. Натуральный мех давно не в моде, а искусственный мех, особенно некачественный, дешевит образ.

Чем заменить: отличной альтернативой будут перья и пайетки – они выглядят эффектно, а еще уже который год это абсолютный новогодний тренд!

Анималистичные принты

Принты в виде зебры или леопарда с каждым годом набирают популярность и все чаще мелькают на подиумах. В таком наряде вы точно выделитесь, но, к сожалению, Водяной Кролик его не оценит.

Чем заменить : геометрические принты тоже в тренде, так что, отдайте предпочтение им – горох, всевозможные квадраты, ромбы и трапеции.

Но все эти рекомендации для очень суеверных людей. Если вы все же реалист, а главная задача в новогоднюю ночь – блистать, восхищаться собой и не думать о хозяине следующего года… то встречайте праздник в чем хотите!