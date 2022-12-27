Мнение: О загадочных смертях российских олигархов за рубежом… Модный тренд?

В бородатом анекдоте российский миллиардер жалуется приятелю, что чувствует себя «картошкой»: то ли по весле посадят, то ли осенью уберут. Сейчас для многих из тех, кто сколотили свои состояния в и на России, но успели «вовремя смыться», похоже, настала осень.

Мартиролог российских миллиардеров пополняется в этом году особенно быстро, причём практически все причины — не связаны с медициной или возрастом.

Основатель Forex Club, президент инвестиционной компании Libertex Group Вячеслав Таран погиб при крушении вертолёта по пути в Монако. Причём второй пассажир в последнюю минуту неожиданно отказался от полёта. Это было в ноябре.

Бывший российский миллиардер сооснователь некогда крупнейшего застройщика «Дон-Строй» Дмитрий Зеленов умер во Франции, упав с лестницы — это уже декабрь. И вот новый визит «старухи с косой». Председатель комитета Законодательного собрания Владимирской области РФ по аграрной политике, природопользованию и экологии, миллиардер Павел Антов скончался в Индии после падения с третьего этажа. Произошло это через три дня после внезапной кончины в том же отеле его спутника, тоже россиянина, Владимира Биденова. Которым, вероятно, является 61-летний предприниматель из Йошкар-Олы Владимир Быданов. Он, по версии следствия, неудачно выпил вина, которое якобы спровоцировало сердечный приступ.

Все покинувшие этот мир богатые и успешные россияне совсем ещё не старики: самому младшему всего 50, старшему — 65. И в каждом случае — никаких «криминальных» версий. Только чистая случайность или неудачное стечение обстоятельств.

Но как-то очень уж «кучно» они начали стекаться вокруг российских олигархов. Самое время задаваться вопросом «Cui prodest?», не так ли? Хотя может быть, уже безопаснее и промолчать?

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