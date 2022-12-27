Мнение: Пропал Косарекс

А что с Косарексом, кто знает? Он там помер, что ли? С 8 декабря исчез из ЖЖ. В то время как раньше по 6-8 постов в день клепал. И – никаких вестей, никаких предупреждений. Наводит на грустные мысли – “вот так однажды и ты, юзернейм… сгинешь из ЖЖ – и никто даже не спросит…”

UPD. Нашелся! Он всего лишь на Дрим перебрался, а с ЖЖ, видимо, ушел. Ну, тогда бог с ним. Жив – и ладно. Так-то он сторонник СВО, то есть все-таки мерзавец (удобно сейчас стало с этим – хоть что-то положительное от 2022-го).