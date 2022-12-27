 

Министр обороны Сербии Вучевич сообщил о приказе привести вооруженные силы страны в боевую готовность

27.12.2022, 4:10, Новости дня
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По приказу верховного главнокомандующего, президента Сербии Александра Вучича вооруженные силы страны приведены в высшую степень боевой готовности, сообщил глава сербского военного ведомства Милош Вучевич.

Вучевич заявил, что уровень боевой готовности поднят до «действий, которые проводит армия Сербии, защищая территориальную целостность и суверенитет», «защищая и предотвращая погром и террор в отношении сербов, где бы они ни жили».

Глава МВД Сербии Братислав Гашич сообщил, что в полную боеготовность приведены и силы МВД. Подразделения МВД переходят под командование начальника генерального штаба, передает ТАСС со ссылкой на Tanjug.

Напомним, президент Сербии Александр Вучич заявил, что «после вооружения албанцев и после повышения уровня их боеготовности» собирается сделать все необходимые шаги для защиты сербского народа.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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