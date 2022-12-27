 

Рогов сообщил о взрывах в находящемся под контролем украинских войск Запорожье

27.12.2022, 4:10, Новости дня
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В городе Запорожье, который остается под контролем вооруженных сил Украины, прозвучали взрывы, сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«В Запорожье громко!» – сообщил Рогов в Telegram. По словам Рогова, его земляки сообщили как минимум о двух взрывах во «временно оккупированном режимом Зеленского» городе.

Украинское министерство цифровой трансформации сообщает, что воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской и Харьковской областях Украины, передает РИА «Новости».

Напомним, врио губернатора Запорожской области РФ Евгений Балицкий заявил, что украинские военные на линии соприкосновения в регионе деморализованы.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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