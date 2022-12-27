 

В офисе Гутерриша назвали условие его участия как посредника в предложенном Киевом «мирном саммите»

27.12.2022, 4:10, Новости дня
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Генсек ООН Антониу Гутерриш согласен стать посредником на «мирном саммите» по ситуации вокруг Украины только в том случае, если согласятся все стороны, заявили в офисе генсека.

Как подчеркнули в офисе, Гутерриш может выступить в роли посредника, «только если все стороны хотят» этого, передает ТАСС.

Напомним, Украина предложила устроить в феврале «мирный саммит» на площадке ООН. По мнению главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, Гутерриш мог бы стать посредником на «саммите». При этом Кулеба заявил, что Россию стоит приглашать только после международного суда.

Кремль отверг возможность переговоров на условиях Киева. Отметим, что Гутерриш заявлял, что референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях якобы не могут быть приняты.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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