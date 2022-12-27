 

Рогов сообщил о взрывах в находящемся под контролем украинских войск Запорожье

27.12.2022, 4:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В городе Запорожье, который остается под контролем вооруженных сил Украины, прозвучали взрывы, сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«В Запорожье громко!» – сообщил Рогов в Telegram. По словам Рогова, его земляки сообщили как минимум о двух взрывах во «временно оккупированном режимом Зеленского» городе.

Украинское министерство цифровой трансформации сообщает, что воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской и Харьковской областях Украины, передает РИА «Новости».

Напомним, врио губернатора Запорожской области РФ Евгений Балицкий заявил, что украинские военные на линии соприкосновения в регионе деморализованы.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.07.20 / Детский мини-технопарк откроют в рамках нацпроекта под Мурманском

29.10.22 / Президент США Байден сравнил нападение на мужа Пелоси со штурмом Капитолия

15.12.20 / Страны НАТО не согласились с Договором о запрещении ядерного оружия

06.08.21 / Решение об отставке Крищенко не принято – глава Нацполиции

27.05.21 / Посольство Белоруссии в ФРГ рассказало, как белорусам летать в Германию

01.08.22 / Названа дата прибытия Пелоси на Тайвань

29.12.21 / Нефтепровод загорелся на севере Ливана

21.08.20 / Саудовская Аравия приостановила инвестиции в нефтеперерабатывающий комплекс в Китае

14.05.21 / На аукционе Sothebyʼs продали знаменитую картину Бэнкси “Метатель цветов”

19.09.20 / Разработчик «Авангарда» назвал своевременной демонстрацию нового оружия России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика